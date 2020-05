Odrezal mu penis a vysmažil ho na panvici s cesnakom: Najznámejší nemecký kanibal si svoju obeť našiel cez inzerát

Nábytok, knižky, zvieratá, oblečenie a množstvo iných bežných, ale aj prekvapivých vecí. Čo by ste však robili, keby ste natrafili na inzerát od kanibala, ktorý hľadá niekoho na zjedeni? A to doslova?

Toto totiž pred viac ako 20 rokmi urobil aj muž menom Armin Meiwes. Na stránku The Cannibal Cric, čo je blog pre ľudí s fetišom na kanibalizmus, uverejnil pod pseudonymom inzerát, prostredníctvom ktorého hľadal niekoho, kto by sa nechal zjesť. Samozrejme, tak, ako sa nemožno čudovať, že podobné inzeráty niekto so smrteľnou vážnosťou na internet uverejňuje, rovnako prekvapivo sú aj ľudia, ktorí na ne odpovedajú.

Obyčajný a priateľský, no kanibal

Stalo sa to už pred takmer 20 rokmi. Meiwes bol obyčajným a viac-menej nenápadným technikom a počítačovým znalcom z Nemecka, ktorý sa jedného dňa rozhodol, že na internet umiestni bizarný inzerát. Hľadal „mladého, dobre stavaného muža vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý by sa chcel nechať zjesť“. Nečakal, že by sa mu niekto mohol ozvať, pretože nie každý na niečo také odvahu aj naberie. Napokon aj sám Meiwes dlho váhal, no túžba, o ktorej dlhé obdobie fantazíroval, bola silnejšia, preto sa aj rozhodol inzerát na pochybný blog zavesiť.

Na jeho prekvapenie mu odpovedalo niekoľko ľudí, tí však neskôr z ponuky vycúvali a Meiwes, nech to akokoľvek v hlave nemal v poriadku, nikoho do ničoho nenútil a všetko nechával na dobrovoľnosti jednotlivcov. S prvými dvomi adeptmi si podľa webu Mail Online nesadol, pretože s jedným medzi nimi neprebehla žiadna „sexuálna chémia“ a druhý od Meiwesa požadoval, aby ho dohrýzol na smrť a to jemu samotnému prišlo príliš divné.

V marci 2001 však dostal odpoveď od inžiniera z Berlína Bernda Jürgena Armanda Brandesa, ktorý bol odhodlaný splniť Meiwesovu túžbu.

Meiwes bol na prvý pohľad obyčajným mužom. Susedia ho zbožňovali, občas im pokosil trávnik, opravoval priateľom autá a dokonca u seba organizoval večierky. Ako však napokon vysvitlo, všetko to bola len maska, pod ktorou sa ukrýval zvrátený človek s kanibalistickými chúťkami. Tí, ktorí sa jeho večriekov v minulosti zúčastnili, teraz zrejme radšej ani len nechcú pomyslieť na to, čo im na nich mohol servírovať. Meiwes však podľa všetkého zabil a zjedol len jediného človeka – toho, ktorý sa mu sám prihásil a dovolil mu ho zjesť.

Amputoval mu penis, potom ho vysmažil na panvici

K činu sa dvojica po vzájomnej dohode podujala 9. marca 2001, čo dokazuje videozáznam, ktorý vlastnoručne zhotovili na Meiwesuvu kameru. Tá ho napokon z hrozného činu aj usvedčila. Ako to však celé prebiehalo?

Pred súdom Meiwes priznal, že zjesť človeka bolo vždy jeho fantáziou. A nech to znie akokoľvek zvláštne a nepravdepodobne, jeho obeť taktiež túžila po tom, nechať sa zjesť. Spomínaného 9. marca sa bizarná dvojica stretla neďaleko Rotenburgu, v malom nemeckom mestečku Wüstefeld doma u Meiwesa. Stretnutie začalo tým, že Brandes najskôr zhltol vo vani 20 tabletiek na spanie, zapil ich sirupom proti kašľu a fľašou alkoholu. Meiwes zatiaľ pripravil kameru, aby všetko zachytil na záznam. Potom nastali krvavé orgie, počas ktorých najskôr došlo k amputácii penisu obete.

Meiwes sa najskôr pokúsil Brandesovi jeho pohlavný úd odhryznúť. To sa mu však nepodarilo, preto sa rozhodol, že ho odreže, vysmaží a spoločne ho zjedia. Brandes oťapený dávkou tabletiek to však nezvládol. Meiwes si pritom s prípravou penisu ako hlavného chodu „dal nesmierne záležať“ – dochutil ho korením, soľou, vínom a cesnakom a osmažil na Brandesovom tuku.

Kanibal však veľa skúseností s prípravou ľudského penisu nemal a čerstvo amputovaná časť tela sa mu na panvici pripálila natoľko, že sa nedala zjesť. Zvyšky preto rozkrájal na menšie časti a nakŕmil nimi svojho psa. Tu ale besnenie kanibala Meiwesa ani zďaleka nekončí.

Zatiaľ, čo on pripravoval večeru, jeho obeť vo vani smrteľne krvácala a postupne strácala vedomie. Meiwes preto Brandesovi do vane napustil vodu a rozhodol sa oddýchnuť si pri čítaní komiksov. Každých 15 minút pritom svoju obeť kontroloval. Brandes striedavo strácal vedomie a zobúdzal sa, než napokon z dôvodu vykrvácania odpadol.

Meiwes dlho váhal, či svoju obeť zbaví trápenia alebo nie. Po dlhom váhaní a modlení, v ktorom prosil o odpustenie, napokon Brandesa podrezal a následne zavesil na hák na mäso. Celú udalosť pritom bez prerušenia snímala kamera. Videozáznam, ktorý nebol zverejnený a bol určený len na vyšetrovacie účely, trval dlhé 4 hodiny. Toľko musela Meiwesova obeť trpieť.

Usvedčený ďalším inzerátom

Telo svojej obete Meiwes postupne konzumoval počas nasledujúcich mesiacov. Rozporcoval ho a uložil do mraziaceho boxu, ktorý mal doma. Dlhé mesiace o jeho hroznom čine nikto nič netušil. Potom sa však hrozná chuť na čerstvé ľudské mäso v jeho vnútri ozvala opäť. Meiwes v decembri 2002 na rovnakú stránku zavesil ďalší inzerát, tentokrát však aj s detailným popisom predchádzajúceho zážitku.

Tento si však všimol istý študent a okamžite zalarmoval políciu. Tá Meiwesa vystopovala a pri domovej prehliadke zaistila ako videozáznam s hrozivým činom, tak aj zmrazené telesné pozostatky Brandesa.

Meiwes nič na súde nepopieral a k vražde sa priznal. Samozrejme, nezabudol podotknúť, že jeho obeť sa slobodne rozhodla k tomu, aby ju skonzumoval a k ničomu Brandesa nenútil. To má byť napokon vidieť aj videozázname, ktorý dvojica zhotovila a ktorý slúžil ako usvedčovací dôkaz. Meiwes svoje skutky oľutoval a tiež priznal, že chcel len naplniť svoje sexuálne túžby. Údajne chcel o činoch napísať aj knihu, ktorá mala odradiť každého, kto by chcel ísť v jeho šľapajách.

30. januára 2004, teda tri roky po spáchaní brutálnej vraždy, mu nemecký súd vymeral trest vo výške 8 a pol roka. O dva roky neskôr došlo k prehodnoteniu pôvodného rozsudku a Meiwes dostal doživotie.

Stal sa z neho vegetarián

Armin Meiwes sedí v base dodnes a nič nenasvedčuje tomu, že by sa niekedy mohol dostať na slobodu. O to viac zostala nemecká verejnosť šokovaná, keď odsúdeného kanibala videli zamaskovaného prechádzať sa po vonku v sprievode dvoch policajných strážnikov. Podľa informácií webu Mail Online mu boli povolené 1-dňové vychádzky. Policajná eskorta ho vždy odvezie kvôli bezpečnosti do iného mesta, kde sa môže Meiwes poprechádzať.

Ako jeho právny zástupca uviedol nemeckému denníku Bild, Meiwess je vzorným väzňom, ktorý nerobí žiadne problémy. Pracuje vo väzenskej práčovni, účastní sa bohoslužieb a je stále veľmi priateľský a zdvorilý. V roku 2007 sa z neho vo väzení paradoxne stal vegetarián, ktorý je zároveň aj vedúcim enviromentálnej skupiny v base. To je v skutku zaujímavý zvrat.