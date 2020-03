V byte mal 1 000 fotografií brutálne znásilnených a zavraždených žien. Vrah Grim Sleeper zomrel vo väzení

Odborníci z rôznych okruhov sa už desiatky rokov venujú skúmaniu toho, prečo niektorí ľudia podľahnú nutkaniu zabiť iného človeka. Presnú odpoveď zatiaľ nemajú a nedokážu vraždám zabrániť. Na zoznam k Tedovi Bundymu a ďalším krutým vrahom preto neustále pribúdajú nové mená.

Susedia ho poznali ako milého a priateľského človeka

Meno Lonie David Franklin Jr. pozná málokto, svet totiž tohto muža pozná pod prezývkou Grim Sleeper. Susedia ho popisovali ako tichého a priateľského muža, ktorý sa vzorne stará o svoju manželku a dve deti. Nemohli však tušiť, že v jeho byte sa nachádza takmer 1 000 fotografií brutálne znásilnených a zavraždených žien.

Kriminálnu kariéru začal Lonie v mladom veku, už ako 37-ročný mal na krku obvinenia zo znásilnenia, z krádeží a z ublíženia na zdraví. V roku 1974 Lonie a jeho kamaráti ponúkli odvoz 17-ročnej žene. V aute jej však priložili nôž ku krku, vzali ju na odľahlé miesto, znásilnili ju a ohavný zločin si sfotografovali. Franklin bol odsúdený na 40 mesiacov vo väzení, napokon si však odpykal len rok. Odhaduje sa, že práve tento zločin výrazne ovplyvnil jeho ďalšie správanie, Lonie totiž fotografoval všetky svoje obete.

Prvou známou obeťou Grim Sleepera bola 29-ročná Debra Jackson, ktorej telo bolo objavené v roku 1985. Bola trikrát strelená do hrude a jej telo sa našlo pohodené v uličke Los Angeles. V tom čase tu obchod s drogami prekvital, úrady sa preto nazdávali, že ide o úmrtie súvisiace práve s touto ilegálnou činnosťou. Postupne sa však začalo objavovať čoraz viac obetí, pričom takmer všetky boli ženy tmavej pleti, chudobné, závislé na drogách a živiace sa prostitúciou. V ďalších mesiacoch sa našli na smetiskách alebo v uličkách pohodené telá Henrietty Wrightovej, Barbary Wareovej, Bernity Sparksovej, Mary Lowovej, Lachricie Jeffersonovej a Alicie “Monique” Alexanderovej.

Svoje obete zastrelil, znásilnil a odfotografoval

Každá zo žien bola zastrelená rovnakou zbraňou a na prsiach mala DNA rovnakého človeka, v tom čase však bola jej analýza stále len v plienkach a policajti vraha odhaliť nedokázali. Bolo jasné, že v Los Angeles vyčíňa sériový vrah, polícia sa však rozhodla túto skutočnosť pred verejnosťou utajiť. Až neskôr bolo vytvorené hnutie s názvom Black Women Count, ktorého cieľom bolo prinútiť políciu konať.

Zlom nastal v roku 1988, keď sa Lonie pokúsil do svojho auta nalákať 30-ročnú Enietru Washingtonovú. Enietra spočiatku Lonieho odmietala, neskôr však k nemu nastúpila. Na to ju Lonie strelil do hrude, znásilnil, vyfotografoval a z auta ju vyhodil. Enietra však zázračne prežila a polícii detailne popísala, čo sa v tú noc odohralo. Lonie si uvedomil, že polícia ho má v hľadáčiku, rozhodol sa preto s vraždením prestať. Práve kvôli mnohoročnej prestávke si Lonie vyslúžil prezývku Grim Sleeper, čo v preklade znamená Krutý spáč. Svoje násilnícke chute udržal na uzde celých 14 rokov.

Opäť sa neovládol v roku 2002, kedy zabil len 15-ročnú Princess Berthomieuxovú, ktorá sa stala jeho najmladšou obeťou. Nebola však zastrelená, Lonie ju surovo zbil a zaškrtil. O rok neskôr sa objavilo telo 35-ročnej Valerie McCorveyovej, ktorá bola taktiež zbitá a zaškrtená. Svoju jedenástu obeť vrah zabil v roku 2007, bola ňou 25-ročná Janecia Petersová, na rozdiel od predošlých dvoch obetí však bola zastrelená. Vzorky odobratej DNA sa zhodovali so vzorkami odobratými pri predchádzajúcich vraždách, boli vykonané balistické skúšky a polícii sa podarilo zhromaždiť množstvo ďalších dôkazov.

Grim Sleeper bol odsúdený na smrť

Po tom, čo sa vzorky DNA dostali do databázy, polícii padlo do oka meno Christophera Franklina, syna Lonieho Franklina Jr. Jablko totiž nepadlo ďaleko od stromu a Christopher bol v roku 2008 obvinený kvôli držaniu zbraní a návykových látok. Čoskoro sa polícii podarilo získať vzorku DNA aj od Lonieho Franklina, porovnali ju so vzorkami získanými na miestach činu a napokon bol 7. júla v roku 2010 Lonie Franklin Jr. zatknutý. Po prehliadke domu našla polícia ďalšie usvedčujúce dôkazy, a to stovky fotografií, ktoré Lonie urobil. Množstvo obetí na fotografiách sa do dnešného dňa nepodarilo identifikovať.

V roku 2016 bol Lonie Franklin vo veku 63 rokov napokon po náročnom súdnom procese obvinený z 10 vrážd prvého stupňa a jedného pokusu o vraždu a bol odsúdený na trest smrti. Avšak muž, ktorý desil ľudí v Los Angeles desiatky rokov, sa napokon výkonu trestu nedočkal, 28. marca 2020 bol totiž nájdený mŕtvy vo svojej cele vo väznici San Quentin State Prison. Predbežná pitva vylúčila cudzie zavinenie.