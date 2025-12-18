Antivaxeri ubližujú aj zvieratám: Nedávajú ich očkovať, vrátiť sa môžu choroby, o akých sa nám ani nesnívalo

Pandémia COVIDU-19 zanechala na našej spoločnosti nezmazateľné stopy. Ľudia sa pod náporom informácií, konšpirácií a aj zlej komunikácie zo strany štátnych inštitúcií stali náchylní veriť veciam, o ktorých doteraz neboli žiadne pochybnosti. Táto zmena sa prejavila vo všetkých sférach našich životov, nevyhli sa jej ani domáci miláčikovia. Objavuje sa čoraz viac prípadov ich úmrtí alebo zdravotných problémov, ktoré boli spôsobené odmietaním očkovania.
Denník The New York Times sa venoval prípadu americkej veterinárky Kelly McGuireovej, ktorá si pred štyrmi rokmi otvorila vlastnú ambulanciu v štáte Colorado. Náročnú prácu očakávala, no netušila, že sa bude čoraz častejšie stretávať s príbehmi, ktoré by vôbec nemuseli skončiť tragicky.
V ordinácii riešila napríklad prípad psa, ktorému po nákaze leptospirózou zlyhali obličky. Ďalšie zvieratá jej zomreli na ťažké formy parvovirózy, pri ktorých organizmus nedokázal prijímať tekutiny ani živiny. V jednom z najťažších momentov bola nútená utratiť len päťmesačné šteňa so záchvatmi, keďže sa nepodarilo vylúčiť besnotu.
Ako veterinárka vysvetľuje, všetky tieto prípady mali spoločného menovateľa. Zvieratá neboli riadne zaočkované. Podľa jej slov by väčšina z nich mala pri dodržaní odporúčaného očkovania vysokú šancu na prežitie.
Rovnaký trend ako u ľudí
Skepsa voči očkovaniu v USA v posledných rokoch výrazne zosilnela. Prispela k tomu politizácia vakcín proti covidu-19, pokles dôvery v inštitúcie aj rast vplyvu hlasných kritikov očkovania. Výsledkom sú klesajúce miery očkovania detí, návrat chorôb ako osýpky a spochybňovanie povinných vakcín. Podľa odborníkov sa tento trend prenáša aj do veterinárnej medicíny.
„Rozprávam sa s tisíckami veterinárov po celej krajine a väčšina z nich tento problém pozoruje,“ uviedol Richard Ford, emeritný profesor veterinárnej medicíny z univerzity v Severnej Karolíne, ktorý sa podieľal na tvorbe národných očkovacích odporúčaní pre psy a mačky. Vedci upozorňujú, že podobne ako u ľudí môže viesť odmietanie vakcín k oslabeniu zákonov, poklesu zaočkovanosti zvierat a návratu nebezpečných infekčných chorôb, ktoré ohrozujú nielen zvieratá, ale aj ľudí.
„Sme v bode, keď si musíme položiť otázku, či nezačneme rušiť povinné očkovanie proti besnote,“ upozorňuje Simon Haeder z Ohio State University.
Problém neobišiel ani Slovensko
Bohužiaľ, tento problém sa vyskytuje aj na našom území. Čoraz viac veterinárov sa stretáva s pokusmi majiteľov obísť či už povinné očkovanie alebo čipovanie svojich miláčikov. Informovali o tom Noviny.sk. Podľa ich zistení sa po pandémii ľudia čoraz častejšie začali informovať o tom, ako psa zaočkovať „iba na papier“ alebo „šetrne“.
„Keď sa ich opýtam, čo to znamená šetrné očkovanie, tak by chceli pečiatku ako potvrdenie o očkovaní, ale zároveň nechcú psíka zaočkovať, čo je veľmi nebezpečné,“ vysvetlila veterinárka Lucia Ščepková pre Noviny.
Veterinárny lekár Martin Chudý pre portál pripomenul, že očkovanie proti besnote nie je iba povinné, ale zohráva aj dôležitú rolu pre ochranu ľudí a zdravie zvieraťa.
„Vo všeobecnosti začína, žiaľ, prevládať v spoločnosti taká obava z očkovania. Začína nedôvera vo vedu, medicínu, tak ľudia si to tak nejak prepájajú. Asi čo vzniklo okolo očkovania proti Covidu, tak si to prenášajú aj na očkovanie pre psíkov.„
Ako uvádza na Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, očkovanie proti besnote je v Slovenskej republike povinné pre všetky psy, či už sú vo vlastníctve alebo sa používajú v rôznych činnostiach. Vakcináciu vykonáva veterinárny lekár a slúži na ochranu psa pred ochorením a zároveň zabraňuje šíreniu besnoty medzi psami.
Nepodrobenie psa očkovaniu môže viesť k pokute, aj keď pes neopustí svoj pozemok. Je preto nevyhnutné, aby majitelia zabezpečili očkovanie svojich psov a tým chránili nielen ich zdravie, ale aj verejné zdravie.
Na besnotu zomrie ročne takmer 60 000 ľudí
Ako informuje Svetová zdravotnícka organizácia, besnota je vážnym problémom verejného zdravia. Ide o vírusové ochorenie prenášané zo zvierat na človeka, ktoré každoročne spôsobuje približne 59 000 úmrtí, z toho 40 % tvoria deti do 15 rokov. V takmer 99 % prípadov sú pôvodcami nákazy psy a smrť po vniknutí vírusu do nervového systému človeka e prakticky istá.
Našťastie, úmrtiu je možné predísť včasnou liečbou ktorá zahŕňa dôkladné umytie rany, podanie očkovacej látky a podľa potreby aj liekov. WHO a jej partneri sa snažia eliminovať ľudské úmrtia spôsobené besnotou prostredníctvom očkovania psov.
Preventívne očkovanie psov je pritom najefektívnejšou stratégiou, pretože zabraňuje šíreniu vírusu už u zdroja nákazy, a verejná osveta o správnom správaní psov a bezpečnosti pri styku so zvieratami je neoddeliteľnou súčasťou programov proti besnote.
Nahlásiť chybu v článku