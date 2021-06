Ani žena ani muž, niekto je transgender alebo “oni”. Známe osobnosti začínajú odhaľovať svoju rodovú identitu

Otázky sexuálnej identity alebo orientácie neustále rozdeľujú našu spoločnosť. Čoraz viac známych osobností sa nebojí hovoriť o týchto témach alebo dokonca otvorene bojovať za svoje pravé ja, ktorým sa vo vnútri cítia byť. A od fanúšikov za to získavajú veľkú podporu. Toto je 7 známych ľudí z obrazoviek, ktoré šíria povedomie a hlásia sa ku trans či nonbinárnej – genderqueer komunite.

Mnohým z nich sa vďaka tomu zmenil život k lepšiemu a teraz môžu byť inšpiráciou pre ďalších. Niektoré krajiny sú otvorenejšie a napríklad v Austrálii nájdete okrem označenia v pasoch ženská či mužská pohlavná identita, aj označenie X, ktoré zahŕňa aj nonbinárne osoby. V Spojenom kráľovstve sa zas môžete stretnúť s označením Mx.

To sú však iba svetlé výnimky z inak drsnej reality, kde namiesto tolerancie je na dennom poriadku tvrdá diskriminácia. Toto sú osobnosti, ktoré veľmi dobre poznáme z javísk či strieborných plátien a snažia sa šíriť povedomie o týchto témach.

Elliot Page

Herec Elliot Page sa koncom minulého roka prihlásil ku transgender ľuďom, zmenil si meno z pôvodného Ellen a poprosil všetkých fanúšikov, aby ho oslovovali zámenami on/oni. Absolvoval chirurgický zákrok, ktorý mu podľa jeho vlastných slov zachránil a zmenil život.

Od útleho veku sa necítil byť dievčaťom, nikto však tomu nerozumel. Dnes sa teší z obrovskej podpory ľudí aj blízkych. Pre mnohých je zas veľkou inšpiráciou. Čo sa týka herectva, dá sa povedať, že prerazil už vo svojich desiatich rokoch. Odvtedy ho všetci vnímali ako dlhovlasé dievča a jeho vlastná identita bola potláčaná.

Dnes už otvorene hovorí o tom, ako sa predtým necítil šťastný alebo o transfóbii, ktorú zažil sám na vlastnej koži. Rovnako sa snaží byť pre ľudí LGBT komunity inšpiráciou a bojovať za ich práva.

Hunter Schafer

Hunter Schafer je transrodovou modelkou a herečkou, pre verejnosť veľmi dobre známou zo seriálu Euphoria z dielne HBO, kde rovnako stvárňuje trans postavu. Predtým však už mala na konte úspešnú modelingovú kariéru pre svetové značky ako Dior či Marc Jacobs.

V samotnom seriáli otvára tieto témy, pretože jej postava Jules rovnako prešla hľadaním identity a napokon sa jej to podarilo ešte v detstve aj vďaka dôležitej podpore otca. Hunter začala s prechodom vo svojich 14 rokoch a s pohlavím zápasila už od detstva.

Síce narodila ako muž, ale práve vďaka umeniu mohla vyjadrovať svoju ženskosť. Je považovaná aj za aktivistku v boji za práva transrodových osôb.

“Nachádzame sa v revolúcii, kde identita bude mať prednosť pred štítkami, ktoré nám boli pridelené pri narodení,” uviedla ako 17-ročná pre Teen Vogue v súvislosti so zákonom nazývaným House Bill 2, ktorý núti transsexuálov navštevovať verejné zariadenia v rozpore s ich identitou. Sama sa pripojila ku jeho žalobe.

Demi Lovato

Demi Lovato iba pred niekoľkými týždňami uverejnili na svojom Instagrame video, v ktorom oznámili, že sú nonbinárnou osobou. To znamená, že sa necítia byť ženou ani mužom. Na oslovovanie začali používať rodovo neutrálne zámeno oni.

“Každý deň, keď sa zobudíme, dostaneme ďalšiu príležitosť a šancu byť tým, kým chceme. Väčšinu svojho života sme strávili rastom priamo pred vašimi očami. Videli ste to dobré, zlé, aj všetko medzi,” uviedli vo svojom príspevku.

Pokračovali s tým, že to, že môžu o tom pred svetom hovoriť, otvára ďalšiu úroveň ich zraniteľnosti. “Robíme to pre tých, ktorí otvorene nie sú schopní zdieľať so svojimi blízkymi svoje pravé ja.”

Demi zažili obrovský úspech už v mladosti, neskôr sa museli vyrovnávať so závislosťou na drogách, ktorá viedla až k trom mŕtviciam a infarktu. Teraz sa snažia začať odznova a podporovať v tom všetkých ľudí, ktorí sa cítia podobne.

Sam Smith

Speváci v roku 2019 oznámili v interview, že sa neidentifikujú ako muž, ale ani ako žena a patria tiež medzi nebinárne osoby. Podľa vlastných slov boli vždy veľmi otvorení, čo sa týka premýšľania o vlastnej sexualite. Pri zamýšľaní sa nad otázkou, či chcú zmenu pohlavia, si neboli istí.

“Keď som uvidel slová nebinárny, genderqueer, prečítal som si o tom a počul, ako títo ľudia rozprávajú, povedal som si: Sakra, to som ja.” Sam odmalička bojovali so svojím telom, dokonca v detstve podstúpili liposukciu, na odstránenie tuku z tela. Napokon sa im podarilo zmieriť sa s vlastným výzorom a byť so sebou spokojnejším.

Rovnaký boj zvádzali po celý život aj so svojím pohlavím, až sa napokon o niekoľko mesiacov po tomto rozhodli, že začnú používať zámená oni/ich. Sam boli jednou z prvých osobností, ktoré odhalili pred svetom svoju nebinárnu identitu

Trace Lysette

Trace sa považuje za vôbec prvú transrodovú herečku, ktorá zverejnila o sebe túto informáciu pri účinkovaní v seriáli Transparent, kde stvárňuje postavu transrodovej učiteľky jogy.

Mimochodom, ak tento seriál z dielne Amazonu nepoznáte, odporúčame ho. Skvele vám priblíži trans komunitu, rozšíri obzory a možno pomôže pochopiť cestu za hľadaním vlastného ja a šťastia týchto ľudí.

V roku 2020 časopis Queerty zaradil Trace medzi 50 ľudí, ktorí vedú svet k rovnosti a rovnoprávnosti pre všetkých. V minulosti sa pridala ku žiadosti, aby transsexuáli dostávali viac a lepšie herecké úlohy.

Jonathan Van Ness

Jedna z pätice hviezd, ktorú môžete poznať z reality show Queer Eye z dielne Netflixu, tiež vyhlásil, že sa necíti byť mužom, ale ani ženou. Podľa vyjadrení je v rozpore s pohlavím, pretože sa často používa na rozdeľovanie. A on je zásadne proti tomu.

V Quee Eye sa ústrední hrdinovia snažili pomôcť zmeniť niekomu život. Od ostatných show tohto druhu sa líšila v tom, že nešlo primárne o fyzickú premenu, ale zameriavali sa na riešenie hlbších problémov vo vnútri človeka. Práve preto získal toľko pozornosti a fanúšikov.

“Nevyhovuje mi pohlavie. Niektoré dni sa cítim muž a iné zas ako žena,” hovorí Jonathan, ktorý nemá problém vystupovať ako tvár kampane lakov na nechty alebo si obliecť slávnostnú róbu či minišaty.

Ruby Rose

Herečku a modelku Ruby Rose ste mohli vidieť napríklad v seriáli Orange Is the New Black alebo Batwoman. V roku 2014 uverejnila kontroverzné video, ktoré obletelo svet a mnohých pobúrilo. Ďalším prinieslo nádej a povzbudilo pri ich ceste.

Chcela ním ukázať realitu trans ľudí a aké to je mať identitu, ktorá sa odchyľuje od toho, čo sa v spoločnosti považuje za normálne. Video má v súčasnosti viac ako 53 miliónov videní a rozprúdilo bohatú diskusiu.

V rozhovore pre The Guardian uviedla, že sa necíti byť ženou ani mužom, používa však ženské zámená. Ďalej opisuje, ako sa v detstve modlila, aby jej nenarástli prsia. Cítila sa totiž viac chlapcom ako dievčaťom. Počas dospievania ju mama tlačila do modelingu, kde ju všetci vnímali ako krásnu mladú ženu. V istý moment si povedala dosť, oholila si vlasy a otvorene prijala svoju identitu. S čím súvisela aj šikana a množstvo nepríjemných situácií.

Keby si má vybrať, vybrala by si byť mužom. Ako však hovorí, pre ňu to nie je o anatomických častiach ľudského tela, ale o tom, ako sa môže slobodne obliekať, či rozprávať a čo ju robí šťastnou.