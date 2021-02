Dávali jej 10 minút života. Speváčka po predávkovaní prežila tri mŕtvice a infarkt, má trvalo poškodený mozog

Demi Lovato bola jednou z tínedžerských hviezd, ktorú milovali dospievajúci po celom svete. Postupne z nej vyrástla speváčka, ktorá si získala ešte viac fanúšikov. Popri svojej žiarivej kariére však do jej života vstúpili drogy a alkohol, ktoré spôsobili nie iba psychický, ale aj fyzický kolaps. Teraz vydáva svoju audiovizuálnu spoveď, v ktorej celému svetu objasní, ako skončilo jej pohrávanie sa s diablom, informuje BBC.

Známa speváčka začala so svojou hereckou kariérou už v desiatich rokoch. Preraziť sa jej podarilo už počas dospievania, vďaka Disney Channel, kde okrem iného získala hlavnú úlohu v Camp Rocku. Po boku bratov Jonasovcov sa objavil nie iba jej herecký, ale predovšetkým spevácky talent. Nasledovalo vydanie jej prvého štúdiového albumu, ktorý naštartoval jej ďalšiu kariéru.

Popri úspechu ju sužovali závislosti

Tá trvala, dá sa povedať, takmer desať rokov, počas ktorých vydala šesť albumov a stala sa aj porotkyňou v známej speváckej show X Factor. Tieto roky sa okrem úspešnej kariéry spájali aj s jej bojom so závislosťami. Mala abstinovať celých šesť rokov. Zrazu však prišiel zlom, ktorý ju priviedol na hranice života a smrti.

K alkoholu a drogám sa vrátila

V roku 2018 vydala singel s názvom Sober, v ktorom podľa BBC priznala svetu, že sa k alkoholu vrátila. V pesničke sa ospravedlňuje svojej mame, že už znova nie je triezva. Iba pár týždňov na to došlo k incidentu, kedy sa Demi Lovato stretla so smrťou.

O priebehu priniesol správy portál TMZ. O 13:28 miestneho času malo dôjsť k predávkovaniu v jej dome. O dvadsať minút na to našli záchranári Demi v bezvedomí. Po príznakoch predávkovania liekmi bola odvezená do nemocnice. Tu začal jej boj o život s troma mozgovými príhodami a infarktom.

Tri mŕtvice a infarkt

Lekári jej dávali niekoľko minút života. Napokon sa jej však podarilo zabojovať. Trvalé následky jej však zostali. Dodnes kvôli poškodeniu mozgu nemôže šoférovať a robilo jej problémy aj “obyčajné” čítanie.

So svojou silnou skúsenosťou sa rozhodla podeliť sa so svetom. Svoj príbeh vyrozprávala v pripravovanom dokumente s názvom Demi Lovato: Dancing with the Devil, ktorý môžeme vidieť už budúci mesiac prostredníctvom YouTube Originals. Zaoberá sa celkovo jej takmer smrteľným predávkovaním a ukazuje zmenu, ktorou si speváčka počas týchto náročných rokov prešla.

Svoj príbeh vyrozpráva svetu v dokumente

Uvidíme v ňom vyjadrenia aj jej rodinných príslušníkov alebo hviezd ako Elton John či Christina Aguilera. Emotívny je už iba samotný trailer, v ktorom speváčka hovorí o tom, ako bola blízko smrti. Dokonca v ňom zaznie vyjadrenie, že v skutočnosti by mala byť mŕtva.

Ukazuje zábery aj z chvíľ, kedy si najviac užívala alebo archívne videozáznamy z jej detstva. Hovorí aj o dôležitosti psychického zdravia alebo o tom, ako prežila už niekoľko životom a v tomto deviatom je znova pripravená vrátiť sa späť a robiť to, čo miluje – hudbu. Najsilnejšou je nepochybne časť, v ktorej hovorí o mozgových príhodách a infarkte, ktoré prežila. A dodáva, že jej lekári v tej chvíli dávali iba päť až desať minút.

Celý príbeh Demi Lovato s množstvom odhalení aj inšpirácie do života nie iba pri boji so závislosťami uvidíme v pripravovanom dokumente Dancing with the Devil režiséra Michaela D. Ratnera už 23. marca 2021.

