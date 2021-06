Akoby Luthera Kinga hral Brad Pitt. Známej historickej osobnosti v seriáli zmenili farbu pleti, diváci sú v šoku

V dnešnej dobe sa témy rovnoprávnosti, čo sa týka rasy, orientácie alebo rodu, objavujú v rôznych sférach. Výnimkou nie je ani kinematografia. Sme však pripravení na to, aby významnú historickú osobnosť bielej rasy v seriáli, ktorý sa kategorizuje ako historický, hrala černoška? A je to vôbec korektné a nie iba ďalšia forma diskriminácie?

V súčasnosti by sme napríklad na Netflixe iba ťažšie hľadali v niektorých žánroch dielo, v ktorom nevystupujú herci farebnej pleti alebo sa neupozorňuje na túto problematiku. Tohtoročné udeľovanie cien Oscarov zas ovládla prvýkrát v histórii žena čínskeho pôvodu Chloé Zhao. To sú veľké úspechy a kroky vpred ku tolerantnej a otvorenej spoločnosti, ktorú potrebujeme. Pretože napriek tomu, že žijeme v zdanlivo modernej dobe, rasizmus je stále samozrejmosťou.

Najhoršie prekvapenie roka?

Pred niekoľkými dňami britská televízna sieť Channel 5 odvysielala novinku s názvom Anne Boleyn od režisérky Linsey Miller, ktorá už pred svojou premiérou spôsobila vlnu rozruchu a kritiky. A vrúcneho prijatia sa nedočkalo ani jej uvedenie. V čom spočíva najväčší problém tejto trojdielnej minisérie?

Nebola obľúbenou, považovali ju za čarodejnicu

Už ako avizuje samotný názov, príbeh je zasadený do diania okolo reálnej historickej postavy Anny Boleynovej, anglickej kráľovnej a druhej manželky kráľa Henricha VIII. Tudora. Anna bola sama o sebe nesporne kontroverznou postavou. Podarilo sa jej spôsobiť prevrat na kráľovskom dvore, pretože práve ona bola dôvodom, prečo kráľ zavrhol na katolícku cirkev a podmienil vznik riadenej anglikánskej cirkvi.

Svadba Anny a kráľa Henricha prebehla tajne, čo spôsobilo nezhody s cirkvou. Anna kvôli svojim skutkom nebola medzi verejnosťou obľúbená, dokonca získala prezývku šesťprstej čarodejnice. Napokon bola obvinená z cudzoložstva a tvrdo potrestaná na želanie samotného kráľa.

Atraktívny námet, ktorí diváci už vopred odsúdili

Ide nepochybne o zaujímavú osobnosť anglickej histórie, ktorej príbeh môže na plátne uchvátiť divákov. Takým mohla byť aj nádejná miniséria Anne Boleyn, ktorú mnohí diváci odsúdili už predtým, než ju vôbec videli a ďalší si ju pozreli a súdili ešte viac.

Zmena reality kvôli pretláčaniu černošskej rasy?

Dôvodov je hneď niekoľko. Prvým je samotné obsadenie hlavnej predstaviteľky Anne Boleyn, ktorá bola v skutočnosti osobou bielej rasy. Tvorcovia do nej vybrali herečku Jodie Turner-Smith. Na tom, obsadiť černošskú herečku do hlavnej úlohy, nie je, samozrejme, nič zlé, práve naopak. V tomto prípade sa však príbeh opiera o realitu, a tak tento výber nie je úplne v poriadku.

Čo sa týka histórie, až do minulého storočia nesmeli v sídle britských panovníkov pôsobiť ľudia inej než bielej rasy či cudzinci. Preto sa nedá povedať, že by výber herečky mal z tohto hľadiska nejaké väčšie opodstatnenie. Z hľadiska divákov však ide o jasnú úpravu skutočnosti kvôli pretláčaniu upozorňovania na diskrimináciu.

Podľa divákov ide o odpad

Príbeh minisérie je zasadený do obdobia 16. storočia a tvorcovia sa zjavne snažili aj v historicky ladenej dráme otvoriť témy rasizmu, ale napríklad aj homosexuality, pretože značné množstvo prítomných postáv sú lesbičky a gayovia. V tomto prípade je podstatné to, že tieto línie sérii nepridali vôbec na ničom, práve naopak. Odsúdili ju do diváckeho zatratenia.

Tento názor zastávajú aj slovenskí a českí diváci, ktorí na portáli ČSFD vyjadrili svoju nespokojnosť. Čo sa týka hodnotenia, prevláda názor, že ide o odpad a užívatelia ju nešetrili ani vo svojich komentároch. Anne Boleyn si vyslúžila slabé hodnotenie 2 % s tým, že pred niekoľkými hodinami to bolo iba jedno percento. A tým ju zaradili medzi najhoršie seriály v databáze na 15. miesto.

Brad Pitt ako Martin Luther King?

Veľmi podobný názor zastávajú užívatelia portálu IMDb, ktorí minisérii udelili skutočne biedne hodnotenie 1,1/10. Rovnako sa opustili aj v komentároch. Niektorí dokonca spomenuli príklad, akú kontroverziu by vyvolalo, keby reálnu postavu čiernej rasy vo filme alebo v seriáli hrá biely človek. Nepochybne by išlo o obrovský škandál. A napriek tomu, že tvorcovia do tohto diela išli pravdepodobne s úplne opačným zámerom, podarilo sa im znova len viac polarizovať spoločnosť.

Niekoľkokrát sa opakoval konkrétny príklad, a to ako by to v spoločnosti pôsobilo, keby Martina Luthera Kinga stvárni biely herec, napríklad Brad Pitt. Iný užívateľ sa opýtal, čo bude nasledovať ďalej. Či nás čakajú Beyoncé a Jay-Z v úlohách kráľovnej Viktórie a princa Alberta. Ďalší dokonca minisériu prirovnal k travesty predstaveniu.

Ide iba o nepochopenie zo strany divákov?

Pobúrenie divákov je veľké. S kritikou na vlastnú osobu sa stretla aj herečka Jodie Turner-Smith. Ako informoval portál Digital Spy, v rozhovore pre The Independent ako protinázor uviedla, že filmový žáner historickej fikcie vždy privítal tvorivé nápady.

“Vedela som, že pochopiť to bude pre divákov náročné, pretože otázky rasy sú náročné,” povedala. Rozdiel vidí v tom, že farební ľudia boli z histórie vymazaní a tým bola odstránená aj ich ľudskosť. Dodala, že v tomto prípade nevymazávajú ľudskosť bielych ľudí.

V tomto prípade sa pôvodný zámer režisérky a zvyšku štábu diametrálne rozdeľoval s tým diváckym. Konečné hodnotenie mininésie Anne Boleyn však nechávame na vás. Pozrite si krátku ukážku alebo všetky tri časti a posúďte sami.