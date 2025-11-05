Ani kostol im nie je svätý: Zlodeji v Bratislave odniesli peniaze aj notebooky, polícia žiada o pomoc

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Martin Cucík
TASR
Polícia zverejnila aj video z krádeže, žiada o pomoc verejnosť.

Polícia pátra po zlodejoch, ktorí z kancelárskych priestorov kostola na Tomášikovej ulici v Bratislave ukradli hotovosť a notebooky. V tejto súvislosti žiada o pomoc verejnosť.

Ku krádeži došlo od 5. októbra od 21.55 h do 6. októbra do 03.14 h. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Doposiaľ nezisteným spôsobom za použitia násilia vytlačili vchodové dvere so sklenenou výplňou, ktoré poškodili a následne z kancelárie odcudzili finančnú hotovosť. Rovnakým spôsobom sa dostali do ďalšej kancelárie situovanej na inom poschodí, kde následne odcudzili dva notebooky,“ priblížila hovorkyňa s tým, že neznámi páchatelia spôsobili škodu vo výške približne 2000 eur.

Polícia vyzýva na spoluprácu

Polícia vyzýva občanov, ktorí majú informácie o totožnosti mužov, ich pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na čísle polície, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na sociálnej sieti polície.

