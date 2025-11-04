Krajské mesto dvíha radikálne cenu za parkovanie v centre. Vodiči budú po novom platiť dvojnásobok

V centre Banskej Bystrice sa od januára po mnohých rokoch zvýši cena plateného parkovania. Poslanci mesta na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje výšku parkovného a stanovuje podmienky rezidentských kariet pre centrálnu mestskú zónu. Pri ich vydávaní chce radnica zvýhodniť občanov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„K poslednému dňu tohto roka sa končí zmluva medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje reguláciu parkovania v centrálnej mestskej zóne. Tak ako sme deklarovali, parkovanie v centrálnej mestskej zóne prevezmeme do správy mesta a budeme si ho zabezpečovať vo vlastnej réžii ako jediný prevádzkovateľ. Príjmy z plateného parkovania budú investované do mobility, predovšetkým do výstavby parkovacích miest a rekonštrukcie ciest i chodníkov,“ uviedol na margo schválenia VZN primátor Ján Nosko.
Až dve eurá za hodinu
Parkovanie v centre Banskej Bystrice bude po novom spoplatnené šesť dní v týždni mimo nedieľ, a to od 8.00 do 24.00 h. Doposiaľ sa v centrálnej mestskej zóne bezplatne parkovalo počas pracovných dní po 19.00 h, v sobotu po 12.00 h a v nedeľu. Zvýši sa aj cena za krátkodobé parkovanie, ktoré je rozdelené do dvoch tarifných pásiem, a to na dvojnásobok. V prvom tarifnom pásme to bude po novom dve eurá za hodinu, v druhom jedno euro. Novinkou bude možnosť úhrady za prvú polhodinu parkovania. Platiť bude možné prostredníctvom mobilných aplikácií, SMS či úhradou v parkovacom automate.
Pre centrálnu mestskú zónu bude samospráva, podobne ako v ostatných zónach regulovaného parkovania, vydávať rezidentské parkovacie karty. Mesto bude ďalej akceptovať platnosť doterajších zľavnených parkovacích kariet vydaných v roku 2025, ktoré mohli získať obyvatelia žijúci v centre. Po skončení platnosti týchto kariet budú môcť občania požiadať o vydanie novej rezidentskej parkovacej karty.
Rezidentské karty
„Rezidentská karta je určená pre obyvateľov žijúcich v centre mesta, návštevnícka karta so 100 hodinami bude vydaná obyvateľom s trvalým pobytom v parkovacej zóne, ktorí nevlastnia auto, abonentská karta je určená pre osoby, ktoré nemajú vzťah k nehnuteľnosti v centre mesta, alebo sú podnikatelia či SZČO,“ priblížil vedúci oddelenia parkovania a dopravného značenia mestského úradu Daniel Dudáš.
Samospráva plánuje aj v centrálnej mestskej zóne v rámci rezidentských parkovacích kariet zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom v Banskej Bystrici. „V prípade, že majú v danej parkovacej zóne trvalý pobyt, získajú rezidentskú parkovaciu kartu za 20 eur, na druhé vozidlo za 100 eur na rok,“ uviedol prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík. Ako dodal, obyvatelia bez trvalého pobytu v danej parkovacej zóne, no s trvalým bydliskom v meste, zaplatia za prvé vozidlo 100 eur ročne, občania bez trvalého pobytu v Banskej Bystrici 300 eur. Osoby, ktoré nemajú vzťah k nehnuteľnosti alebo sú podnikatelia či SZČO, budú mať nárok na abonentskú parkovaciu kartu za 1200, 800 alebo 500 eur podľa rozsahu platnosti v jednotlivých parkovacích zónach.
Nahlásiť chybu v článku