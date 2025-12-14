Andrej Danko tvrdí, že nemôže piť alkohol: Maximálne si vraj môže štrngnúť. Moderátorke dal darček

Alkohol bol s predsedom SNS Andrejom Dankom za posledné roky neraz spájaný. Či už hovoríme o zrážke so semaforom, po ktorej ušiel z miesta činu a fúkal až na druhý deň, alebo o mnohých jeho prejavoch v parlamente, pri ktorých vyzeral, že má problémy s artikuláciou.
Taký Igor Matovič ho pravidelne obviňuje z alkoholizmu, no samotný Danko teraz vyvracia tieto tvrdenia. „Ja ani nemôžem zo zdravotných dôvodov. Môžem si tak štrngnúť s kamarátmi, to je všetko,“ povedal dnes Danko v relácii V politike na JOJ 24.
Chce viac kamier
Reagoval tak na vybičovanú situácia počas posledného rokovania parlamentu. „Atmosféra bola šialená. Keby som bol predsedom parlamentu, nedovolím hlasovanie, to zastavím,“ dodal Danko. „Nadávali nám do mafie, do vrahov. Do vrahov Jána Kuciaka, čo my s tým máme?“ dodal.
Andrej Danko zároveň doplnil, že chce do parlamentu nainštalovať ďalšie kamery, aby boli neustále snímaní všetci poslanci. Na záver daroval moderátorke píšťalku, ktorou opoziční politici pískali počas rokovania. „Ja vám ju dám na Vianoce, máte odo mňa darček,“ uzavrel Danko.
