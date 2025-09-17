Alpská rozprávka Petry Dubayovej a Jakuba Jablonského: Dôkaz, že výlety s bábätkom nekončia

Petra Dubayová a Jakub Jablonský patria k rodičom, ktorí sa neboja spájať rodinný život s aktívnym trávením voľného času. Od narodenia dcérky Vesny ukazujú, že aj s malým dieťatkom si možno naplno užívať prírodu, dobrodružstvá a spoločné chvíle mimo domova.
Pod spoločnou fotografiou na Instagrame Petra Dubayová s partnerom Jakubom Jablonským priblížili čarovné chvíle zo svojho horského výletu. Príspevok si rýchlo získal pozornosť fanúšikov, ktorí sa podelili o vlastné skúsenosti a povzbudenia.
S bábätkom sa život nekončí
Pod fotografiu napísala Petra Dubayová krátky, no výstižný odkaz: „Alpská idylka alebo keď vám niekto povie, že s dieťatkom už nebudete chodiť tak často na výlety, neverte im.“
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Táto jej poznámka prirodzene rozprúdila debatu o tom, že každé dieťa má svoje vlastné tempo a veľa záleží najmä na prístupe a odvahe samotných rodičov.
Nahlásiť chybu v článku