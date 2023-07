Aljašský trojuholník naháňa strach: Bez stopy tu zmizlo vyše 20 000 osôb, kompasy šalejú, ľudia majú halucinácie

Medzi aljašskými mestami Juneau, Utqiagvik a Anchorage sa rozprestiera tzv. Aljašský trojuholník. Je to miesto, ktoré mnohým naháňa strach. Zmizlo tu totiž už niekoľko lietadiel a od roku 1972 sa bez stopy akoby vyparilo najmenej 20 000 ľudí.

Záhadne zmizlo už vyše 20 000 ľudí

Bermudský trojuholník, známy aj ako Diablov trojuholník, je oblasť v severnom Atlantiku, ktorá je neslávne známa množstvom záhadných zmiznutí v priebehu rokov. Oveľa severnejšie sa však podľa webu All That Is Interesting nachádza ďalší rovnako zvláštny a záhadný „trojuholník“, známy ako Aljašský trojuholník. Fenomén sa prvýkrát dostal do povedomia verejnosti v októbri 1972, keď náhle zmizlo malé osobné lietadlo na trase z Anchorage do Juneau.

Napriek mnohým pátracím akciám na ploche s rozlohou tisícok štvorcových kilometrov, ktoré trvali dohromady 3 600 hodín, sa nikdy nenašli ani cestujúci, ani vrak. Pátranie bolo odvolané a tento incident podnietil Kongres k prijatiu zákona, podľa ktorého musia byť všetky americké civilné lietadlá vybavené núdzovými lokalizátormi.

Odvtedy sa situácia len zhoršovala. V Aljašskom trojuholníku sa zrútilo niekoľko ďalších lietadiel, turisti a miestni obyvatelia sa akoby rozplynuli vo vzduchu. Web History uvádza, že od havárie lietadla v roku 1972 sa v Aljašskom trojuholníku stratilo vyše 20 000 ľudí. To je viac ako dvojnásobok celoštátneho priemeru. Na každých 1 000 obyvateľov to znamená štyroch, ktorí zmizli v Aljašskom trojuholníku.

Kompasy šalejú, ľudia majú halucinácie

Pochopiteľne, vedie to k mnohým špekuláciám o tom, či sú tieto zmiznutia prirodzené alebo nadprirodzené. Jedna z významných teórií o Aljašskom trojuholníku a početných zmiznutiach v tomto regióne pochádza z podivnej správy podanej Federálnemu leteckému úradu (FAA) v roku 1986.

V správe sa uvádzalo, že let 1628 spoločnosti Japan Air Lines sa stretol s tromi neidentifikovanými vzdušnými javmi (UAP), známejšími ako neidentifikované lietajúce objekty (UFO). Pilot uviedol, že spočiatku sa domnieval, že ide o vojenské lietadlá. Až potom si uvedomil, že objekty držia tempo s lietadlom a pohybujú sa okolo neho nepravidelnými pohybmi, pričom vyžarujú záblesky svetla. Tieto tvrdenia boli údajne neskôr overené civilnými a vojenskými radarmi. To viedlo k špekuláciám, že tisíce podivných zmiznutí, ku ktorým došlo v Aljašskom trojuholníku, možno pripísať mimozemšťanom.

Ďalšia teória hovorí o tom, že v Aljašskom trojuholníku existujú mohutné energetické víry. Smer, ktorým sa energetický vír otáča, môže údajne ovplyvňovať ľudské správanie. Napríklad vír v smere hodinových ručičiek vytvára pozitívne emócie. Vír proti smeru hodinových ručičiek vedie k negatívnym pocitom a pocitu zmätenosti. Elektronické merania v trojuholníku údajne odhalili výrazné magnetické nepravidelnosti a pátracie tímy v tejto oblasti hlásili, že ich kompasy sa odchýlili o viac ako 30 stupňov.

Sneh pochová všetko, ľudí aj lietadlá

Niektorí tiež hlásili pocit dezorientácie alebo sluchové halucinácie. To by vraj mohlo vysvetľovať, prečo sa ľudia v Aljašskom trojuholníku strácajú a lietadlá havarujú. Existujú aj ďalšie teórie, niektoré sú viac bizarné ako iné, od ťažkého vzduchu a zvláštneho počasia až po energetické lasery vysielané zo strateného mesta Atlantída. Pre skeptikov však existuje aj niekoľko podloženejších vysvetlení týkajúcich sa Aljašského trojuholníka.

Podľa The Manual je jedným z najpravdepodobnejších vedeckých vysvetlení jednoducho geografia. Vďaka celoročným snehovým zrážkam, hustej divočine a mohutným ľadovcom, v ktorých sa nachádzajú skryté jaskyne a obrovské trhliny, je šanca na nájdenie zrúteného lietadla alebo tela nebohého človeka mizivá. Turisti môžu spadnúť do hlbokých jám a ich stopy pravdepodobne zasype sneh skôr, ako naposledy vydýchnu. Dokonca aj lietadlá, napriek ich obrovským rozmerom, sa môžu rýchlo ocitnúť pod hrubou vrstvou snehu.

O paranormálnych teóriách týkajúcich sa Aljašského trojuholníka je určite zaujímavé diskutovať. Ale pravdou je, že v masívnej aljašskej divočine je, bohužiaľ, veľmi ľahké stratiť sa a takmer nemožné nájsť človeka, ak sa tak stane.