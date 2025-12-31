Na silvestrovské oslavy sa dnes poriadne oblečte: Sneh sa vrátil vo veľkom štýle. Riadne prituhne

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
Slovensko čaká chlad, vietor a sneženie, popoludní sa počasie opäť zhorší.

Posledný deň roka sa na Slovensku začal v pravom zimnom duchu. Viaceré regióny sa zobudili do zasneženého rána, ktoré prinieslo komplikácie na cestách aj zhoršené počasie. Sneženie, ktoré sa počas noci udržalo najmä na severe krajiny, bude mať podľa predpovedí pokračovanie aj počas silvestrovského dňa.

Ako informuje portál iMeteo a zároveň Slovenský hydrometeorologický ústav, nad naším územím sa v studenom vzduchu prejavuje okraj tlakovej níže od severovýchodu. Súčasne od severozápadu postupuje do strednej Európy teplý front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom. Práve kombinácia týchto poveternostných javov spôsobuje premenlivé, chladné a veterné počasie so snežením.

Sneženie najviac zasahuje sever Slovenska

Najhoršia situácia pretrváva v severných oblastiach Slovenska. Sneženie hlásia najmä regióny Horného Považia, okolie Martina a Liptov, kde sa sneh drží aj počas ranných hodín. Druhá vlna sneženia, ktorá dorazila už v utorok večer, bola výraznejšia než prvá a vďaka teplotám pod bodom mrazu sa snehová pokrývka rýchlo hromadila.

Vodiči hlásili komplikácie už v priebehu večera, najmä na horských a menej frekventovaných úsekoch, kde intenzívne sneženie sťažovalo údržbu ciest. Aj v silvestrovské ráno zostávajú zimné podmienky na severe náročné.

Cesty sú zjazdné, no vietor tvorí snehové jazyky

Hlavné cestné ťahy sú zjazdné, no na viacerých úsekoch sa nachádza čerstvý sneh alebo snehová kaša. Povrch vozoviek je často vlhký, miestami zasnežený a šmykľavý. Na regionálnych cestách v severných a horských oblastiach leží súvislá vrstva utlačeného snehu.

Foto: TASR/Dano Veselský

Silnejší vietor môže miestami vytvárať snehové jazyky, čo ešte viac zhoršuje jazdné podmienky. V oblastiach so silným snežením sa zároveň znižuje dohľadnosť, miestami až na približne 100 metrov.

Teploty zostanú pod nulou, na horách výrazný mráz

Silvester bude na celom Slovensku výrazne chladný. Najvyššie denné teploty sa budú pohybovať od -3 °C do 2 °C. V severnej polovici územia, na Horehroní a na Dolnom Spiši zostanú teploty väčšinou medzi -7 °C a -3 °C. Vo vyšších polohách bude ešte chladnejšie. Vo výške okolo 1500 metrov dosiahne teplota približne -13 °C, pričom silný vietor bude zvyšovať pocitovú zimu.

Počas dňa bude fúkať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou približne 10 až 30 km/h. Na severe Slovenska môže vietor miestami zosilnieť až na 40 km/h, pričom v nárazoch sa ojedinele priblíži až k 70 km/h. Na horách nad pásmom lesa sa očakáva prudký až búrlivý vietor. Najmä v ranných hodinách sa miestami môže objaviť aj silná víchrica, čo výrazne zhorší podmienky pre pohyb v horskom teréne.

Večer dorazí ďalšia vlna sneženia

Sneženie Slovensko neopustí ani počas silvestrovského dňa. Popoludní začne od severozápadu postupovať ďalší front, ktorý prinesie novú dávku snehových zrážok. Najskôr zasiahne západné a severozápadné Slovensko, večer sa sneženie rozšíri aj do stredných regiónov.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Na východe sa očakáva slabšie sneženie. Počas noci môže napadnúť do 8 cm snehu, počas dňa ďalších približne 5 cm snehu. Najviac nového snehu sa očakáva na západe a severe krajiny, kde sa zimná situácia môže ešte viac skomplikovať.

