Ako dlho muži vydržia v posteli? Čísla sa menia s vekom, no spokojnosť má iné pravidlá

Sex nemusí byť o výkone ani o stopkách. To, čo sa mení s vekom, nie je len výdrž, ale aj to, ako sex vnímame a čo od neho očakávame.
Dĺžka pohlavného styku je téma, ktorá sa často spája s tlakom, porovnávaním a mýtmi. Ako však uvádza portál Metro, údaje z nedávneho prieskumu ukazujú, že čas do mužského vyvrcholenia sa síce s pribúdajúcimi rokmi mení, no nehovorí nič definitívne o kvalite sexu ani o spokojnosti partnerov. Ide len o orientačné údaje, nie o univerzálnu pravdu. Intimita má totiž u každého iný rytmus a nedá sa zmerať jedným číslom ani porovnať tabuľkami.
18 – 24 rokov: vzrušenie, rýchlosť a rýchla regenerácia
Podľa štúdie spoločnosti Lovehoney z roku 2025 vydrží priemerný muž vo veku 18 až 24 rokov v posteli 16,14 minúty. Rozptyl je však výrazný. Od veľmi krátkych zážitkov až po výnimočne dlhé sexuálne stretnutia. Ako upozorňuje sexuálna expertka Lovehoney a zdravotná sestra Sarah Mulindwa, neexistuje ideálna dĺžka, ku ktorej by sa mali ľudia upínať. „Výskumy ukazujú, že dĺžka sexuálnych stretnutí má tendenciu vrcholiť koncom 20. a začiatkom 30. rokov a s vekom sa postupne skracuje,“ hovorí.
Zároveň dodáva kontext, ktorý je pre túto vekovú skupinu typický: „V dvadsiatke je vzrušenie a novosť veľmi silná, čo môže viesť k rýchlejšiemu vyvrcholeniu, no regenerácia je rýchla a výdrž býva dobrá. V tomto období ide hlavne o tempo – techniky ako „edging“, (vedomé oddialenie orgazmu, pozn. red.), práca s dychom či strategické používanie kondómov môžu pomôcť zlepšiť kontrolu.“ A pripomína aj širší pohľad: „V každom veku však najviac záleží na komunikácii, technike a potešení – nie na stopkách.“
