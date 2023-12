Ak pôjdete do Česka, toto sa oplatí: Dva reťazce ponúkajú veľkú zľavu na potraviny už dnes, od januára by mali zlacnieť všade

Lacnejšie potraviny. Znie to fajn, však? V susednom Česku od januára vstúpi do platnosti nižšia DPH na potraviny. Z 15 percent klesne na 12 percent. Ľuďom tak podľa portálu Seznam Zprávy mesačne ušetrí asi 88 korún, čo predstavuje necelé štyri eurá. Niektoré obchodné reťazce do januára nečakali a spustili boj o zákazníka nižšími cenami už teraz.

Nečakajú do januára

Ako informuje iDnes, maloobchodný reťazec Tesco už od tohto týždňa, konkrétne od stredy 13., začal so znižovaním cien u niektorých produktov. „Nečakáme na január, kedy začne platiť nižšia DPH na potraviny. U sto vybraných potravín znižujeme ceny a po Novom roku budeme v tejto aktivite pokračovať,“ informoval produktový riaditeľ Tesco pre Českú republiku Pavol Halász.

Ďalej priblížil spôsob, akým Tesco novinku zavedie medzi nakupujúcich. Do platnosti dnes vstupuje nový akčný leták, kde bude zľava zodpovedať zníženiu sadzby DPH o tri percentuálne body. Kampaň sa vzťahuje aj na online nákupy, ako dodal Halász.

Do zmeny sa v predstihu pustil aj reťazec Penny. Novú dvanásťpercentnú DPH zaviedol už od 1.decembra. Všetky potraviny, s výnimkou alkoholu a nealkoholických nápojov, sú o necelé tri percentá lacnejšie. Podmienkou ale je, že kupujúci musí mať zľavovú kartičku a špeciálny kupón.

„Rozhodli sme sa našim zákazníkom toto zníženie cien priniesť ako vianočný darček už pred sviatkami. Znížené ceny im ponúkame počas celého mesiaca,“ uviedol vedúci strategického marketingu Penny.

Nemusí to byť bezchybné

S príchodom novej DPH sa ráta s tým, že jedlo bude lacnejšie a ľudia si tak aspoň trochu vydýchnu od „drahoty“, ktorá Českú republiku už dva roky sužuje. Podľa hlavného ekonóma spoločnosti Deloitte, Davida Marka, je však efekt otázny.

Kým vláda tvrdí, že zmeny a presuny DPH si z rozpočtu ukroja 6,3 miliardy korún, teda približne 265 miliónov eur, odborník sa domnieva, že pri znížení DPH bude nutné vyčleniť z rozpočtu viac.

Navyše, obchodníci môžu túto zmenu premietnuť do cien potravín, ale aj nemusia. „Dopyt po potravinách nie je taký citlivý na ceny a dáva obchodníkom možnosť, aby sa zmena sadzby nepremietla úplne,“ myslí si Marek.

Rozhodujúca v tomto prípade bude konkurencia, ktorá je v Česku v maloobchode s potravinami vysoká. Podľa riaditeľa Potravinárskej komory ČR Miroslava Koberna sú však tri percentá zanedbateľné a ľudia si len sotva všimnú zmenu.