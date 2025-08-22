AI vstupuje do škôl: Študenti ju budú môcť použiť pri záverečnej ústnej skúške z angličtiny

Študenti niektorých stredných škôl v Dánsku budú môcť od budúceho roka používať umelú inteligenciu (AI) na prípravu na záverečnú ústnu skúšku z anglického jazyka. Oznámilo to v piatok miestne ministerstvo školstva, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Dánska vláda uvádza, že umožnenie používania umelej inteligencie v študijnom pláne pre angličtinu od roku 2026 bude skúšobné a bude sa vzťahovať iba na ústnu časť záverečnej skúšky. Dánsky experiment s umelou inteligenciou bude prístupný len pre stredné školy, ktoré sa naň dobrovoľne prihlásia.
Na skúške budú mať študenti po vybraní témy jednu hodinu na prípravu, počas ktorej budú môcť „využívať všetky dostupné nástroje vrátane generatívnej umelej inteligencie“. Študenti následne budú musieť ústnu prezentáciu osobne predniesť pred skúšajúcim.
Čo najlepšia príprava na realitu
„Zavádzame pilotné projekty, aby sme našli tú správnu rovnováhu,“ uviedol dánsky minister školstva Mattias Tesfaye. „Keďže študenti vyrastajú v analógovom aj digitálnom svete, musíme ich čo najlepšie pripraviť na realitu, s ktorou sa stretnú po skončení školy,“ dodal.
Zatiaľ čo na ústnu časť skúšky budú môcť študenti využívať AI, písomnú časť bude potrebné vypracovať ručne bez akejkoľvek pomoci počítačov. Po minulé roky študenti písali záverečné testy na počítačoch pripojených k internetu.
Vlastný jazykový štýl
„Pre určité jazykové aspekty je rozumné organizovať skúšky, ktoré nie úplne digitálne. To obmedzuje podvádzanie a pomáha študentom rozvíjať ich vlastný jazykový štýl,“ uviedol minister.
Tento krok prichádza v čase, keď vzdelávacie inštitúcie po celom svete diskutujú o tom, či je AI užitočným nástrojom pre tých, ktorí vstupujú do čoraz viac digitalizovanej ekonomiky, alebo či tak školy produkujú menej vzdelaných absolventov.
Nahlásiť chybu v článku