Adriana Poláková ukázala bez pretvárky, ako to naozaj u nej vyzerá. Upozornila na veľký trend, mnohí sú v nemom úžase

Niet snáď autentickejšej známej osobnosti z televízie než je bývalá markizácka moderátorka, ktorá ukazuje pravidelne na sociálnej sieti fanúšikom svoju pravú tvár. Na nič sa nehrá, umelé pózy či predvádzania u nej nečakajte. Bez toho, aby chodila ako okolo horúcej kaše, ponúka pohľad do svojho súkromia presne taký, aký naozaj je. Aj preto si ju mnohí obľúbili a na Instagrame má vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu pozostávajúcu zo 119-tisíc sledovateľov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Sympatie si u nich našla i vďaka jednému z najnovších videí, kde majú jej priaznivci opäť možnosť nahliadnuť do súkromia exmoderátorky Telerána. Dlhé roky zobúdzala Adriana Kneissl, kedysi Poláková v skorých ranných hodinách televíznych divákov. Zdá sa však, že v súčasnosti má rána pokojnejšie a môže si viac oddýchnuť. Aspoň tak to vyzerá vo videu, v ktorom sa vyjadrila k jednému trendu a zároveň ukázala, ako u nej rána vyzerajú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Zverejnila video na sociálnej sieti

Každý si určite všimol jeden fenomén, ktorý ovládol sociálne siete. Influenceri sa prihovárajú svojim fanúšikom z videí, v ktorých im želajú dobré ráno. Plní energie vstávajú z postele, dávajú si zdravé raňajky, nasleduje kozmetická rutina… Mnohí obdivujú ich odhodlanie a elán do nového dňa, a tiež takmer bezchybný vzhľad po celej noci spánku.

Adriana si to taktiež všimla a upozornila na tento zaujímavý trend. Podľa jej slov vo videu to zrejme považuje za nezmysel a pretvárku a zároveň predviedla, ako u nej vyzerajú rána a motivácie do nového dňa. Poňala to so štipkou humoru a s nadhľadom, takže mnohých svojím videom zaručene pobavila.

„Krásne dobré ráno, Instagram zaplavili influenceri, ktorí ráno vstanú, ukážu vám rutinu, ako to chodí, ako sa hneď naštartujú, ako krásne namaľované vstávame my influencerky, motivácie a podobne,“ začala bývalá moderátorka počas toho, ako vstala z postele a išla do druhej miestnosti. „Chcem vám ukázať moju rannú rutinu. Takže, nech sa páči,“ pokračovala a vzápätí otvorila okno. Pohľad do jej záhrady nie je práve taký, aký by si mnohí predstavovali u ženy, ktorá býva so svojím manželom v rakúskom kaštieli.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Nič však nie je dokonalé, ako sa zdá, Adriana chcela fanúšikom spostredkovať pravdu bez toho, aby niečo skrývala. Z okna bolo vidieť, že sa na niečom vonku pracuje. „Ja si poviem, že diera je tu furt, aj bager, dnes dokonca prší… Takže moja motivácia na dnes je: Kašlem na to,“ priznala a jej kroky smerovali naspäť do spálne, kde si opäť ľahla. „Idem si pekne krásne poležkať… Ja sa namotivujem, ja vám dám. Toto je moja ranná rutina. Ešte mám hodinku čas,“ doplnila a zrejme si ešte zdriemla. Nakoniec sa zdá, že jej rána vôbec nie sú také zlé, ako to možno vyzeralo pri pohľade z jej okna.

Ako zareagovali ostatní?