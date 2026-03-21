83-ročný muž narazil do skupiny žiakov: Traja utrpeli zranenia, jedna osoba neprežila

Petra Sušaninová
TASR
Plynový pedál si pomýlil s brzdou.

Osemdesiatsedemročný vodič narazil v piatok autom do skupiny žiakov, ktorí boli na školskom výlete vo švajčiarskej obci Sedrun. Zahynul pri tom dospelý sprievod a tri deti utrpeli zranenia, uviedla v sobotu polícia kantónu Graubünden. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Pri nehode utrpeli zranenia dve 13-ročné dievčatá a jeden chlapec, uvádza sa v správe polície. Vyšetrovanie naznačuje, že vodič si omylom zamenil plynový pedál za brzdový.

Deti boli prevezené do nemocnice

Dve dievčatá boli letecky prevezené do nemocnice so stredne ťažkými až ťažkými zraneniami. Švajčiarsky denník Blick s odvolaním sa na vyjadrenie záchranára uviedol, že jedno z nich utrpelo otvorenú zlomeninu nohy. Chlapec utrpel ľahké poranenia, ktoré si nevyžadovali hospitalizáciu, ozrejmila polícia.

Hovorkyňa polície upresnila, že žiaci pochádzali zo Švajčiarska a na školský výlet išli do turistického strediska v Sedrune, ktoré je situované v nadmorskej výške okolo 1400 metrov.

Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

