192 mŕtvych demonštrantov: Zo situácie v krajine mrazí, je najhoršia za posledné 3 roky

Najmenej 192 ľudí zabili iránske bezpečnostné zložky počas uplynulých dvoch týždňov protivládnych demonštrácií.
Uviedla to v nedeľu nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR), píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Irán obmedzil prístup k internetu
„Od začiatku protestov potvrdila organizácia Iran Human Rights zabitie najmenej 192 demonštrantov,“ uviedla s varovaním, že počet mŕtvych môže byť podstatne vyšší z dôvodu, že Irán vo štvrtok obmedzil prístup k internetu a sťažil tak overovanie informácií.
براساس یافتههای سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات تاکنون کشتهشدن ۱۹۲ معترض از طریق منابع مستقیم یا دستکم دو منبع مستقل دیگر تأیید شده است که ۹ نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.#اعتراضات_سراسریhttps://t.co/p9t74UnNt1 pic.twitter.com/vnw3Y9fiQU
— Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026
Organizácia uvádza, že podľa neoverených správ môže byť počet zabitých protestujúcich vyšší ako 2000.
V Iráne už dva týždne tisíce ľudí protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Súčasné demonštrácie sú najsilnejšie od 16. septembra 2022, keď smrť 22-ročnej Mahsy Aminiovej v policajnej väzbe vyvolala celoštátne protesty. Zadržala ju mravnostná polícia, pretože údajne nemala správne na hlave hidžáb, čiže šatku zakrývajúcu vlasy. IHR uviedla, že vtedy potvrdila viac ako 550 zabití, mnoho demonštrantov bolo za účasť na protestoch odsúdených.
