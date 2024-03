Adrián bol na svadbe v Saudskej Arábii: Snúbenci sa nepoznali, ženích zaplatil 40-tisíc eur. Nie je to tu drahé

K svadbám patria rôzne tradície, ktoré robia tento deň špeciálny a nezabudnuteľný. Každá krajina či náboženstvo má tie svoje, a tak ako pre cudzinca je zažiť slovenskú svadbu zážitok, tak aj pre nás je unikátne vidieť, ako vyzerá v kultúre, ktorú nepoznáme. Adrián Brath zažil moslimskú svadbu v Saudskej Arábii na vlastnej koži, vďaka čomu nazrel do saudskej aj jemenskej kultúry. A ako priznal, bola to pre neho neskutočná skúsenosť. Priblížil nám, ako prebiehala a čo netradičné sa počas nej dialo.

Ako sa vám podarilo dostať sa na svadbu v Saudskej Arábii?

Celé to začalo tak, že som išiel v lete na dva mesiace na jazykový pobyt do Kapského mesta. Tu som sa spoznal so ženíchom, študovali sme spolu angličtinu. Začali sme si veľmi dobre rozumieť, chodili sme spolu na zábavy a vytvorili sme parádnu partiu kamarátov. Koncom augusta sme prišli domov a v septembri mi už volal, že ma pozýva na svoju svadbu, čo bola pre mňa, samozrejme, obrovská pocta.

Ako prebiehala?

Ľudia, ktorí sa tu majú brať, sa môžu vidieť iba vtedy, keď muž príde a požiada rodičov dievčaťa o ruku. Pár stretnutí so sprievodcom je v poriadku. Inak nie je vhodné, aby sa snúbenci videli, rozprávali a išli niekam osamote, pokiaľ neuzatvoria manželskú zmluvu. Ak je potrebné, aby sa porozprávali, musí byť s nimi príbuzný dievčaťa, alebo ženy. Tiež som sa dozvedel, že ženíchova rodina musí zaplatiť rodine nevesty 40-tisíc eur.

Svadba trvala približne od 19:00 do 02:00 hodiny. Konala sa vo veľkej luxusnej hale. Prišli sme, ženích a jeho rodina sedeli v krásnych kreslách a my hostia sme im išli gratulovať. Po gratuláciách sme si sadli, po celej hale boli rozložené veľké kreslá a sedačky, kde sme sa rozprávali a čašníci nám nosili kávu, čaj a datle. Keď už každý zagratuloval, tak sa mohla začať zábava. Ženíchova rodina pochádza z Jemenu, čiže som mal možnosť vidieť aj jemenskú kultúru, tance a ich národný odev. Po jemenskom predstavení nasledovala ukážka saudskej kultúry, potom som sa zapojil už aj ja a tancovali sme a zabávali sa, až kým neprišiel čas na večeru. Po večeri bola voľná zábava.

Čo sa týka rozdielov medzi slovenskou a moslimskou svadbou, ako prvé by som spomenul alkohol, na Slovensku by sme si ťažko vedeli predstaviť svadbu bez prípitku, tam absolútne žiadny alkohol nepoznajú, keďže je to moslimská krajina, no aj tak sa vedia zabaviť. Moslimská svadba trvá celkovo krátko, na rozdiel od tej slovenskej. U nás celý svadobný proces trvá aj celý deň, u nich je to vybavené do pár hodín. Čo mňa osobne prekvapilo, že som si myslel, že sa bude veľa modliť počas svadby, keďže majú silnú vieru, ale nakoniec žiadne modlenie nebolo. Dosť atypická bola forma stravovania, Moslimovia nepoužívajú príbory, tak sme museli jesť celý čas rukami a, samozrejme, oni jedia na zemi v tureckom sede. Pripravia si plachtu, na čo následne položia jedlo a jedia.

Na svadbe bolo približne 2-tisíc ľudí, asi 600 žien a 1 400 mužov. Všetci boli Moslimovia okrem mňa a môjho kamaráta z Holandska, s ktorým som sa tiež zoznámil v Juhoafrickej republike.

Na vašich fotografiách a videách je vidieť predovšetkým mužov, hovoríte, že boli od žien oddelení?