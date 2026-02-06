Plačková je dvojnásobnou mamou: Dcérku Ayanu priviedla na svet cisárskym rezom

Rodina známej podnikateľky a influencerky sa opäť rozrástla o nový prírastok. Šťastnú novinu oznámili rodičia fanúšikom krátko po pôrode a neskrývali obrovskú radosť.
Na Instagrame zverejnila dojímavé video priamo z operačnej sály, kde dnes 6. februára 2026 porodila svoju dcérku Ayanu. Príspevok zachytáva silné emócie bezprostredne po príchode bábätka na svet a zároveň približuje výnimočný moment, ktorým sa rodina rozšírila o ďalšieho člena.
Vytúžená dcérka je na svete
Zuzana Strausz Plačková a René Strausz prežívajú jedno z najkrajších období vo svojom živote. Po synčekovi Dionkovi, ktorý sa narodil v septembri 2022, sa tešia z narodenia dcérky Ayany. Rodičia sa o radostnú správu podelili so svojimi sledovateľmi takmer okamžite a nechýbali ani slová plné lásky a vďaky.
„Vitaj medzi nami, naša krásna Ayana,“ odkázala dojatá mamička, pričom zdôraznila, že tento moment patrí medzi tie najvýznamnejšie v ich živote. René Strausz sa k nej pridal slovami o nekonečnej hrdosti a šťastí, ktoré po narodení dcérky cíti.
