Zuby ste si celý život čistili nesprávne: Dvakrát denne môže byť veľký mýtus, ak to nerobíte poriadne

Takto si účinné umývanie zubov predstavuje väčšina z nás. Ale keby ste presne takýto postup vysvetlili dieťaťu, existuje veľká šanca, že by si nikdy nevytvorilo správny návyk.
Doktor Praveen Sharma z fakulty zubného lekárstva na Univerzite v Birminghame v rozhovore pre BBC prezradil, ako sa vyhnúť najčastejším omylom pri každodennom čistení zubov.
Radšej raz poriadne ako dvakrát povrchne
Prvým pravidlom je kvalita nad kvantitou. Hlavné je vyčistiť si zuby raz denne a poriadne. Ak si ich umývate dvakrát denne a povrchne, nestačí to na to, aby boli naozaj dostatočne čisté.
„Ideálne je, ak to zvládnete urobiť dôsledne dvakrát denne,“ hovorí. „Ale ak stíhate poriadne iba raz, nech je to večer.“
Každý zub má tri plochy – vonkajšiu, vnútornú a žuvaciu – a všetky potrebujú malé krúživé pohyby bez zbytočného tlaku. Najrizikovejšie miesto je spoj medzi ďasnom a zubom. Zubná niť je síce večným nepriateľom mnohých ľudí, no ignorovať ju sa nevypláca. Urobte si z nej povinnú jazdu. Ak je pre vás neznesiteľná, siahnite po medzizubných kefkách, ktoré bývajú pohodlnejšie a menej bolestivé.
Doktor odpovedá aj na známu otázku: „Máme si čistiť zuby pred raňajkami alebo po nich?“
Nepriplácajte ani za zbytočne drahé pasty
V ideálnom prípade pred raňajkami. Po jedle treba počkať, najmä ak raňajkujete niečo kyslé, napríklad ovocie, alebo ak pijete kávu. Ďalej upozorňuje, aby sme si po čistení nevyplachovali ústa vodou: zmyla by tenkú vrstvu fluoridu, ktorá zostáva na povrchu zubov, čím sú dostatočne chránené. Ak vám prekáža chuť zubnej pasty, namiesto čistej vody siahnite po tej ústnej.
Na záver odhalil, že kvalita zubnej pasty sa neukrýva v cene. Podstatné je len, či obsahuje fluorid, ktorý zuby chráni a pomáha predchádzať kazom. Ostatné benefity sú druhoradé. Výnimkou sú len špeciálne stavy, napríklad citlivé ďasná – vtedy sa oplatí vybrať zubnú pastu podľa odporúčania zubára.
