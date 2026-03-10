Zora Czoborová si splnila sen, no odchádzala s pocitom, ktorý rozdelil aj jej fanúšikov. Čo sa stalo v Thajsku?

Kontakt so zvieratami dokáže byť silným zážitkom, ktorý v ľuďoch vyvoláva radosť, ale aj otázky.
Fitnesska, ale okrem iného aj vyštudovaná pedagogička Zora Czoborová, ktorá sa momentálne nachádza na dovolenke v Thajsku na ostrove Koh Samui, sa na sociálnej sieti Instagram podelila o veľmi osobný zážitok zo stretnutia so surikatami a kapybarami v jednom z miestnych animal café (pozn. red. – kaviareň so zvieratami).
S nadšením opísala radosť z blízkeho kontaktu so zvieratami, no priznala aj vnútorné rozpaky, ktoré v nej tento zážitok vyvolal. Zorin príspevok medzi sledovateľmi rýchlo otvoril diskusiu o tom, či sú podobné koncepty v poriadku aj v prípade, že majú zvieratá zabezpečené dobré podmienky.
Splnený sen, ktorý vyvolal obavy
Czoborová priznala, že surikaty miluje už od detstva. Keď sa dozvedela, že existuje miesto, kde sa s nimi dá stretnúť zblízka, dlho zvažovala, či takúto skúsenosť podporí. „Od malička zbožňujem surikaty a predstava že sa ich konečne dotknem a poláskam ich, zvíťazila….“ napísala na sociálnej sieti.
Do animal café však vstupovala s obavami a s jasným rozhodnutím, že ak uvidí nevhodné podmienky, okamžite odíde. „Išla som sem s hrčou v hrdle, nervózna ako to spracujem a s rozhodnutím, že radšej odídem, než by som podporila niečo, čo týmto zvieratkám ubližuje. Ak by som videla že sú v strese, v malých priestoroch, v zlej hygiene, že sa boja, bolo by to okamžité NIE,“ priznala otvorene.
Skúsenosť ju napokon milo prekvapila. Opísala čisté prostredie, veľký výbeh aj kvalitné krmivo a dodala, že najväčší dojem v nej zanechalo správanie samotných zvierat. „Mali čisté pekné prostredie, veľký výbeh, kvalitné krmivo… a hlavne všetky boli na nás zvedavé, priateľské, pôsobili pokojne, dokonca si samé pýtali kontakt, dotyk, pohladkanie a pomaznanie na rukách… až mi v náručí pospali…“ opísala svoj zážitok.
