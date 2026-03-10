Zora Czoborová si splnila sen, no odchádzala s pocitom, ktorý rozdelil aj jej fanúšikov. Čo sa stalo v Thajsku?

Foto: Instagram (zoraczoborova)

Frederika Lyžičiar
Zážitok zo stretnutia so surikatami bol pre Zoru Czoborovú splneným detským snom, no zanechal v nej aj zmiešané pocity.

Kontakt so zvieratami dokáže byť silným zážitkom, ktorý v ľuďoch vyvoláva radosť, ale aj otázky.

Fitnesska, ale okrem iného aj vyštudovaná pedagogička Zora Czoborová, ktorá sa momentálne nachádza na dovolenke v Thajsku na ostrove Koh Samui, sa na sociálnej sieti Instagram podelila o veľmi osobný zážitok zo stretnutia so surikatami a kapybarami v jednom z miestnych animal café (pozn. red. – kaviareň so zvieratami).

S nadšením opísala radosť z blízkeho kontaktu so zvieratami, no priznala aj vnútorné rozpaky, ktoré v nej tento zážitok vyvolal. Zorin príspevok medzi sledovateľmi rýchlo otvoril diskusiu o tom, či sú podobné koncepty v poriadku aj v prípade, že majú zvieratá zabezpečené dobré podmienky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

Splnený sen, ktorý vyvolal obavy

Czoborová priznala, že surikaty miluje už od detstva. Keď sa dozvedela, že existuje miesto, kde sa s nimi dá stretnúť zblízka, dlho zvažovala, či takúto skúsenosť podporí. „Od malička zbožňujem surikaty a predstava že sa ich konečne dotknem a poláskam ich, zvíťazila….“ napísala na sociálnej sieti.

Do animal café však vstupovala s obavami a s jasným rozhodnutím, že ak uvidí nevhodné podmienky, okamžite odíde. „Išla som sem s hrčou v hrdle, nervózna ako to spracujem a s rozhodnutím, že radšej odídem, než by som podporila niečo, čo týmto zvieratkám ubližuje. Ak by som videla že sú v strese, v malých priestoroch, v zlej hygiene, že sa boja, bolo by to okamžité NIE,“ priznala otvorene.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)


Skúsenosť ju napokon milo prekvapila. Opísala čisté prostredie, veľký výbeh aj kvalitné krmivo a dodala, že najväčší dojem v nej zanechalo správanie samotných zvierat. „Mali čisté pekné prostredie, veľký výbeh, kvalitné krmivo… a hlavne všetky boli na nás zvedavé, priateľské, pôsobili pokojne, dokonca si samé pýtali kontakt, dotyk, pohladkanie a pomaznanie na rukách… až mi v náručí pospali…“ opísala svoj zážitok.

Krásny zážitok, ktorý zanechal aj otázniky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac