Zora Czoborová prekvapila osobným vyznaním k výročiu. Peter si musel prejsť skúškou ohňom, aby získal jej srdce

Láska, ktorá prežila skúšku časom, zrelosťou aj úprimnosťou. Slovenská fitneska Zora Czoborová si s manželom pripomína hneď dve jubileá, ktoré hovoria za všetko.
Na svojom profile na Instagrame zverejnila sériu fotografií, na ktorých je spolu so svojím manželom Petrom, zjavne stále zamilovaná. Príspevok doplnila stručným, no výrečným komentárom k ich výročiu.
Spolu už 19 rokov, manželmi 11
„Dnes 11 rokov manželia, 19 rokov spolu. A stále nás to baví, LoveY,“ napísala Czoborová k spoločným snímkam. O ich vzťahu sa vie, že prešiel prirodzeným vývojom. Ako sme už v minulosti písali, dvojica sa zosobášila v roku 2014. Zásnuby sa uskutočnili v romantickom Karibiku, svadba prebehla v Malých Karpatoch za účasti len tridsiatich najbližších ľudí. Ich spojenie od začiatku nieslo známky úprimnosti a dôvery.
Zora sa nikdy netajila tým, že vo vzťahu nechce žiadne ilúzie. Svojmu partnerovi ukázala všetky stránky svojej osobnosti, aj tie menej pohodlné. Tvrdí, že sa pred ním nikdy nemusela pretvarovať, a práve to je základom ich pevného puta.
Prednedávnom aj priznala, že partnera podrobila určitému testu, pretože chcela, aby ju spoznal takú, aká naozaj je – bez pretvárky, prikrášľovania a ideálnych predstáv. „Vekový rozdiel 14 rokov a láska, ktorá prešla ohňom skúšok… Keď sme sa zoznámili, jeho mladší vek bol pre mňa veľkým problémom. Možno poznáš tie pochybnosti – je to len zamilovanosť? Ružové okuliare na rok alebo dva? Pretvaruje sa?“ uviedla vtedy Zora.
