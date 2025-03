Zora Czoborová otvorene o svojom vzťahu: Priznala, ako svojho partnera otestovala, aj to, že mala pochybnosti

Vzťahy, kde je žena staršia ako jej partner, nemusia byť vždy jednoduché. Ak si však partneri rozumejú a dokážu sa navzájom podporovať, môžu vytvoriť pevný a harmonický zväzok. Fitneska Zora Czoborová sa podelila o svoju skúsenosť s o 14 rokov mladším partnerom Petrom, ktorý na začiatku vzťahu musel prejsť skúškou.

Ako sama priznala na svojom Instagrame, spočiatku mala pochybnosti. Spoločenské predsudky o tom, že „správne“ by mal byť muž starší, v nej vzbudzovali neistotu. Preto sa rozhodla, že Petra poriadne otestuje. „Vekový rozdiel 14 rokov a láska, ktorá prešla ohňom skúšok… Keď sme sa zoznámili, jeho mladší vek bol pre mňa veľkým problémom. Možno poznáš tie pochybnosti – je to len zamilovanosť? Ružové okuliare na rok alebo dva? Pretvaruje sa?“ zamýšľala sa fitneska.

Test pravdy

Zora nechcela mať vo vzťahu ilúzie, a tak Petrovi ukázala aj svoje horšie ja. Sám si musel preveriť, či to myslí vážne. „Nechala som ho prejsť riadnym testom. Ukázala som mu to najhoršie zo seba – excentrickú ženu, ktorá musela byť všade, všetko vidieť, všetko vyskúšať, dobré aj zlé. Na našom vzťahu je úžasné, že sa pred ním nemusím pretvarovať ani klamať. Môžem otvorene hovoriť o všetkom, čo som zažila, aj o predchádzajúcich vzťahoch. To, čo cítim, je vnútorná sloboda,“ priznala otvorene.

Láska prerástla až do manželstva