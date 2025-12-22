Zomrel známy spevák, autor jedného z najväčších vianočných hitov. Jeho pieseň pozná každý z nás

Roland Brožkovič
TASR
Spevák patril k výrazným osobnostiam britskej scény.

Vo veku 74 rokov zomrel v pondelok britský spevák a skladateľ Chris Rea, známy najmä vianočným hitom Driving Home for Christmas z roku 1986. Oznámil to hovorca jeho rodiny, informuje TASR s odvolaním sa na weby televízií BBC a Sky News.

„S veľkým zármutkom oznamujem úmrtie nášho milovaného Chrisa. Dnes pokojne zomrel v nemocnici po krátkej chorobe, obklopený svojou rodinou,“ uviedol hovorca. Rea sa narodil 4. marca 1951 v anglickom meste Middlesbrough talianskemu otcovi a írskej matke. Známy bol svojím charakteristickým chrapľavým hlasom a hrou štýlom slide guitar.

Kariéra Chrisa Reu zahŕňa dve odlišné obdobia. V 80. a 90. rokoch sa orientoval na pop-rock a soft-rock. Sem patria jeho najväčšie hity ako I Can Hear Your Heartbeat (1983), Josephine (1985), On the Beach (1986), Let’s Dance (1987), Driving Home for Christmas (1986), Road to Hell (Part 2) (1989), Auberge (1991), Looking for the Summer (1991) a Julia (1993).

Od roku 1995 ho trápili viaceré zdravotné problémy. Zlom nastal v roku 2001, keď mu diagnostikovali špecifickú formu rakoviny pankreasu, v dôsledku čoho ho viackrát operovali a 32 týždňov bol hospitalizovaný. Pri živote ho udržiavali lieky a denné dávky inzulínu, preto sa sústredil na maľovanie a nahrával bluesovú hudbu vo vlastnom štúdiu.

V roku 2005 vydal album Blue Guitars majúci formu knihy a obsahujúci jedenásť CD, jedno DVD a reprodukcie svojich obrazov. V roku 2006 absolvoval Rea svoje oficiálne rozlúčkové turné. V decembri 2016 utrpel mozgovú príhodu, z ktorej sa spamätával len pomaly. O rok neskôr počas turné so svojím novým albumom Road Songs for Lovers skolaboval na pódiu v Oxforde.

Rea vydal 26 štúdiových albumov, z ktorých dva sa umiestnili na vrchole britského albumového rebríčka. Počas svojej kariéry predal viac ako 40 miliónov nahrávok. Nikdy neabsolvoval turné v Spojených štátoch, kde sa preslávil najmä singlom Fool (If You Think It’s Over) z roku 1978, ktorý sa umiestnil na 12. mieste v rebríčku Billboard Hot 100 a tri týždne bol na prvom mieste v rebríčku Adult Contemporary, čo mu vynieslo nomináciu na cenu Grammy v kategórii najlepší nováčik.

Ako hosťujúceho hudobníka možno Reu počuť na albumoch mnohých iných umelcov, ako sú Bill Wyman, John Mayall, Snowy White, Elton John či a Paul Rodgers. Rea bol fanúšikom pretekov historických vozidiel a niekoľkokrát sa zúčastnil na súťažiach Formuly 1, okrem iného ako mechanik v boxoch pre tím Jordan počas Veľkej ceny Monaka v roku 1995. Na počesť trojnásobného majstra sveta Formuly 1 Ayrtona Sennu nahral pieseň Saudade.

Rea bol ženatý s Joan Lesleyovou, s ktorou má dve dcéry.

