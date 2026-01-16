Zo sociálnych sietí zrazu zmizlo takmer 5 miliónov účtov: Môže za to nový zákon, deti sa s nimi môžu rozlúčiť

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
TASR
Austrálske deti majú vďaka prelomovému zákonu čas na realitu.

Sociálne siete zablokovali, vymazali alebo obmedzili vyše 4,7 milióna účtov, odkedy v decembri minulého roka v Austrálii nadobudol účinnosť zákon, ktorý zakazuje osobám mladším ako 16 rokov vlastniť účty na týchto platformách.

V piatok to uviedla austrálska vláda, ktorá to označila za „dôležitý“ krok k zaručeniu bezpečnosti detí na internete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Tento zákon robí z Austrálie prvú krajinu, ktorá zaviedla celoštátne vekové obmedzenie tohto druhu. Predbežné hodnotenia komisára pre elektronickú bezpečnosť ukazujú, že dotknuté platformy vyvíjajú „významné úsilie“, aby zabránili maloletým v prístupe k ich službám, uviedol premiér Anthony Albanese.

Žiadne sociálne siete, viac času na realitu

Chceme, aby naše deti mali detstvo a rodičia vedeli, že ich podporujeme,“ uviedol Albanese vo vyhlásení.

Každý deaktivovaný účet môže znamenať jedného ďalšieho mladého človeka, ktorý má viac voľného času na budovanie svojej komunity a identity v offline priestore,“ uviedla ministerka komunikácií Anika Wellsová.

Ilustračná foto: Unsplash (Panos Sakalakis)

Pravidlá sa vzťahujú na viaceré platformy vrátane Instagramu, TikToku, Snapchatu, Facebooku, YouTube, platformy X, Redditu a streamovacej služby Twitch. Výnimku tvoria služby zasielania správ a herné služby, ako sú Roblox, WhatsApp a Facebook Messenger.

Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu podala proti zákazu žalobu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko či Turecko: Na výslnie sa dostáva nová destinácia, zamilovali si ju aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac