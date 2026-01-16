Zo sociálnych sietí zrazu zmizlo takmer 5 miliónov účtov: Môže za to nový zákon, deti sa s nimi môžu rozlúčiť

Sociálne siete zablokovali, vymazali alebo obmedzili vyše 4,7 milióna účtov, odkedy v decembri minulého roka v Austrálii nadobudol účinnosť zákon, ktorý zakazuje osobám mladším ako 16 rokov vlastniť účty na týchto platformách.
V piatok to uviedla austrálska vláda, ktorá to označila za „dôležitý“ krok k zaručeniu bezpečnosti detí na internete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Tento zákon robí z Austrálie prvú krajinu, ktorá zaviedla celoštátne vekové obmedzenie tohto druhu. Predbežné hodnotenia komisára pre elektronickú bezpečnosť ukazujú, že dotknuté platformy vyvíjajú „významné úsilie“, aby zabránili maloletým v prístupe k ich službám, uviedol premiér Anthony Albanese.
Žiadne sociálne siete, viac času na realitu
„Chceme, aby naše deti mali detstvo a rodičia vedeli, že ich podporujeme,“ uviedol Albanese vo vyhlásení.
„Každý deaktivovaný účet môže znamenať jedného ďalšieho mladého človeka, ktorý má viac voľného času na budovanie svojej komunity a identity v offline priestore,“ uviedla ministerka komunikácií Anika Wellsová.
Pravidlá sa vzťahujú na viaceré platformy vrátane Instagramu, TikToku, Snapchatu, Facebooku, YouTube, platformy X, Redditu a streamovacej služby Twitch. Výnimku tvoria služby zasielania správ a herné služby, ako sú Roblox, WhatsApp a Facebook Messenger.
Spoločnosť Reddit prevádzkujúca rovnomennú diskusnú platformu podala proti zákazu žalobu.
