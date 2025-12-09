Známy slovenský mafián dostal tvrdý trest: Je to definitívne, vo väzení si odsedí 20 rokov

Druhému najvyššie postavenému členovi zločineckej skupiny sátorovci Kristiánovi Kádárovi potvrdil v utorok Najvyšší súd (NS) SR súhrnný 20-ročný trest väzenia, ktorý mu v auguste uložil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.
Odvolanie prokurátora, ktorý pre Kádára navrhoval 22-ročný trest väzenia, tak NS zamietol. Rozhodnutie je právoplatné.
Správu budeme aktualizovať.
