Známy internetový gigant dostal obrovskú pokutu skoro 3 miliardy. Takto sa to podarilo

Je to už štvrtá pokuta pre Google počas jeho 10 rokov trvajúceho súboja so zástupcami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Európska komisia udelila Googlu pokutu vo výške 2,95 miliardy eur za porušenie hospodárskej súťaže v oblasti reklamnej technológie, keďže od roku 2014 uprednostňoval vlastné služby na úkor konkurencie a vydavateľov. Rozhodnutie prichádza v napätom období, keď USA naznačujú možnú odvetu za tlak na technologické giganty. Google verdikt skritizoval a plánuje sa proti nemu odvolať.

Google dostal od Európskej komisie pokutu takmer 3 miliardy eur. Dôvodom je porušenie hospodárskej súťaže v oblasti jeho lukratívneho biznisu reklamnej technológie (adtech). Informovala o tom agentúra Reuters. Európska komisia v piatok oznámila, že firme Google dala pokutu v celkovej výške 2,95 miliardy eur. Je to už štvrtá pokuta pre Google počas jeho 10 rokov trvajúceho súboja so zástupcami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.

Uprednostňoval vlastné služby

Európska komisia tak reagovala na sťažnosť zo strany Európskej rady vydavateľov. Brusel uviedol, že Google uprednostňoval vlastné služby, čo sa týka technológie zobrazovania online reklamy, na úkor konkurencie a online vydavateľov, pričom tak robil od roku 2014.

Rozhodnutie EK pritom prichádza v citlivom období. Americký prezident Donald Trump dal totiž najavo, že nebude mať problém s odvetou za akýkoľvek tlak na americké technologické giganty.

Podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberová v tejto súvislosti uviedla, že od Googla očakáva predloženie návrhov na riešenie tohto problému stretu záujmov a ak sa tak nestane, EK sama príde s opatreniami.

Naopak, Google rozhodnutie EK skritizoval a oznámil, že sa obráti na súd. Ako povedala Lee-Anne Mulhollandová, viceprezidentka spoločnosti Google pre regulačné záležitosti, „rozhodnutie EK v súvislosti s adtech službami spoločnosti je nesprávne a firma sa proti nemu odvolá“.

