Už čoskoro budú v móde a nosiť ich budú len štýlové ženy. Tieto trendy v manikúre sú pre dámy, ktoré sa neboja farieb

Prvý jesenný deň je za nami, a tak je čas osviežiť manikúru a vymeniť letné trendy za tie jesenné. Tie sú samozrejme tiež farebné, keďže zahŕňajú tradičné farby tohto obdobia, ako rôzne odtiene oranžovej, červenej, hnedej a žltej. Nechýbajú však ani vzory, ktoré ste pravdepodobne ešte nevyskúšali.
Jeseň je ideálnym ročným obdobím na osvieženie vašich nechtov výraznými, útulnými a štýlovými vzormi. Od hravých oranžových manikúr po zemité metalické odtiene, ako píše portál Brightside.me, niečo sa nájde pre každého.
Korytnačie nechty
Korytnačie nechty, alebo presný preklad pôvodného pojmu „Tortoiseshell nails“ – nechty vo farbe korytnačieho panciera, sú najpopulárnejšou manikúrou na túto jeseň. Sú elegantné, lesklé a dostatočne univerzálne, aby sa hodili na pracovné stretnutia aj na víkend s kamarátkami.
Bohatá zmes karamelových a čokoládových odtieňov vyvoláva príjemný pocit pohodlia. Aby tento vzhľad vyzeral ešte lepšie, pridajte na jeden alebo dva nechty jemný zlatý akcent, ktorý dodá extra luxusný detail.
