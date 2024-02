Známa sieť slovenských čerpacích staníc má vážne problémy. Na daniach dlhuje milióny eur

Sieť čerpacích staníc Gas, ktorá má na Slovensku momentálne 31 prevádzok a patrí do slovenskej top desiatky, má obrovské dlhy. O prípade informuje denník SME.

Názov Gas síce väčšina Slovákov zrejme nepozná, no táto spoločnosť je prepojená aj so známymi čerpacími stanicami Pumpa, kde sa napríklad natáčal úspešný komediálny seriál od RTVS s rovnakým názvom.

Otázna minulosť

Hoci tržby spoločnosti v uplynulých rokoch opakovane presahovali 80 miliónov eur, na daniach momentálne dlhuje až 8 miliónov. Ako píše SME, identifikovať začiatky značky Gas je pomerne zložité. Jej prvá čerpacia stanica bola sprevádzkovaná v roku 2005 a pôvodní zakladatelia boli bratia Michal a Richard Kováčovci.

Firmu neskôr prevzala akciová spoločnosť Vassal Base a Gas product & Services. Portál Aktuality však v roku 2022 upozornil, že spoločnosť bola preverovaná pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Mohli za to neobvyklé obchodné operácie, ako vklady či podozrivé prevody.

Firma bola navyše spájaná so spoločnosťou T. P. Patriot, ktorá je známa kauzou podozrivých daňových transakcií. Richard Kováč ale tvrdil, že od firmy T. P. Patriot len kupovali naftu. „Vnímam to tak, že keď platím za nejaký tovar, musím urobiť nejakú bankovú transakciu, to je základ obchodnej spolupráce,“ povedal.