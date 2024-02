Slovenka, ktorá bola obeťou sexuálneho násilia, má pre vládu silný odkaz: Prajem vám, aby ste cítili to, čo sme cítili my

Slovensko uplynulý týždeň žilo schvaľovaním novely Trestného zákona, ktorá okrem iného ruší špeciálnu prokuratúru a znižuje premlčanie trestného činu znásilnenia z 20 na 10 rokov. Novela bola nakoniec schválená vo štvrtok, čo vyvolalo obrovské vášne nielen v parlamente, ale aj mimo neho.

Politici majú slúžiť ľuďom

Mimoriadne kontroverzné bolo vyjadrenie nového poslanca za Smer Richarda Glücka, ktorý sa preslávil najmä tým, že pred voľbami udrel Igora Matoviča do tváre. „Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyjadril sa Glück a obhajoval tak skrátenie premlčacej lehoty. Mnohých Slovákov pritom tento výrok mimoriadne pobúril.

K téme sa vyjadrila aj slovenská influencerka Petra Dzvoníková, známa ako Petush Nasklee. Sama zažila sexuálne zneužitie a dnes otvorene hovorí o tejto téme. ,,Páni Gašpar, Glück a všetci, ktorí ste včera predviedli v parlamente to, čo ste tam predviedli, hanbite sa! Prajem vám, aby ste aspoň raz v živote cítili to, čo sme cítili my – tú mieru sebaobviňovania, hanby, výčitiek, pocit bezmocnosti, pocit, že ste v tom sami a nikto vám nerozumie, že sa nemôžete zveriť ani svojim najbližším,“ napísala Dzvoníková na Instragrame.

Politikom pripomenula, že majú slúžiť občanom a chrániť ich, no robia presný opak. „Kopete len za seba, snažíte sa zachrániť si vlastný zadok pred spravodlivosťou a ešte do toho ťaháte aj znásilnené ženy?! Hanbite sa a spolu s vami nech sa hanbia všetci tí, ktorí vám v tom napomáhajú, spolu s prezidentským kandidátom Pellegrinim a poslancami koalície, ktorí mnohí ani nevedia, za čo hlasujú, ale poslušne šúchajú nožičkami a hlasujú aj za takéto hanebné nezmysly! Fuj a ešte raz fuj!“ dodala.