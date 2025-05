Známa herečka v kúpeľoch a bez partnera: Bibiana Ondrejková prezradila, ako to má teraz

Herečka Bibiana Ondrejková si to nedávno namierila do kúpeľných Piešťan, no tentoraz za relaxom v podobe procedúr nešla. Priťahovalo ju niečo celkom iné – výstava jedného z najvýraznejších predstaviteľov secesie, Alfonsa Muchu.

Ako uviedol portál Topky, herečka sa v známom kúpeľnom meste objavila v sprievode kamarátky a dobrej nálady. Hoci sú Piešťany tradične spájané s ikonickým bahnom a liečivými procedúrami, tentokrát si ich Ondrejková vedome odoprela. Práve výstava Alfonsa Muchu sa stala hlavným bodom jej návštevy.

Spomienky na detstvo s Muchom

„Sú príjemné, pekné, farebné, secesné. Výstavu si nenecháme ujsť,“ prezradila Bibiana s úsmevom, ktorý ju sprevádza takmer všade. K dielam Alfonsa Muchu má vrúcny vzťah už od detstva. V ich domácnosti vraj nechýbali knihy, záložky či iné predmety s jeho motívmi. Niet sa teda čomu čudovať, že návšteva výstavy bola pre herečku viac než len umeleckým zážitkom – bola aj návratom k osobným spomienkam.

Kreslenie prenecháva iným