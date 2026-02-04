Chyba, ktorú robia tisíce Slovákov každý január: Sociálna poisťovňa radí, ako sa vyhnúť stresu pri daniach

Sociálna poisťovňa informuje o možnosti požiadať o potvrdenie o vyplatených nemocenských dávkach za uplynulý kalendárny rok. Vzhľadom na blížiace sa termíny podávania daňových priznaní a nápor v mesiaci január pritom odporúča klientom, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu. Túto chybu totiž Slováci opakujú každý rok.
Klienti toto potvrdenie najčastejšie potrebujú na daňové účely k daňovým priznaniam podávaným do konca marca. Využívajú ho však aj pri komunikácii so zdravotnými či komerčnými poisťovňami, bankami alebo pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi. Sociálna poisťovňa preto odporúča neodkladať si vybavenie potvrdenia na poslednú chvíľu – poistenci sa tak vyhnú zbytočnému stresu a prípadným komplikáciám pri ich doručovaní príslušným inštitúciám.
Ako si potvrdenie vybaviť
Doklad je možné vystaviť s uvedením výšky dávky alebo bez nej, a to hneď viacerými spôsobmi:
- osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne,
- telefonicky prostredníctvom Informačno-poradenského centra na čísle 0906 171 989 (voľba 2),
- elektronicky cez formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Formulár pre otázky | Sociálna poisťovňa,
- e-mailom na adrese [email protected],
- alebo prostredníctvom elektronickej schránky, ak ju majú zriadenú.
