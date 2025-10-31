Zlyhal ďalší štátny web: Centrálny register zmlúv bol mimo prevádzky už od nočných hodín

Verejný register, ktorý má zabezpečiť transparentnosť nakladania s verejnými financiami, bol opäť mimo prevádzky.
Centrálny register zmlúv (CRZ), spravovaný Úradom vlády SR, bol podľa dostupných informácií nedostupný už od nočných hodín. Informoval portál Aktuality.
Web začal znovu fungovať v piatok ráno okolo ôsmej.
Ide o ďalší z radu výpadkov systému, ktorý má byť jedným z pilierov otvorenosti verejnej správy. Podobný problém zaznamenali úrady aj začiatkom apríla, keď register nefungoval niekoľko hodín.
Databáza všetkých štátnych zmlúv
CRZ je online databáza, kde štátne orgány, ministerstvá, obce, vyššie územné celky, ale aj verejnoprávne inštitúcie či ďalšie organizácie zriadené zákonom musia povinne zverejňovať svoje zmluvy a dodatky. Platí pritom, že každá nová zmluva sa má do systému odoslať bezodkladne po jej uzatvorení.
Cieľom elektronického zverejňovania je umožniť verejnosti kontrolu nad tým, ako štát a samosprávy nakladajú s financiami daňových poplatníkov. Nie všetky dokumenty sa však v registri objavia — zverejňovaniu nepodliehajú napríklad pracovné a služobné zmluvy, burzové obchody či zmluvy, ktoré majú bezpečnostný charakter.
