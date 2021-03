Zlaté glóbusy sú rozdané. Najlepším seriálom je Koruna, ocenenie získal aj Borat a Queen’s Gambit

Nočný ceremoniál 78. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus ovládol historický seriál Koruna (2016) so štyrmi trofejami. Hlavné filmové ceny získali Krajina Nomádov a Borat Subsequent Moviefilm. Životopisná dráma Mank, ktorá so šiestimi nomináciami vládla zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách, napokon nezískala ani jednu cenu.

Korunu vyhlásili za najlepší dramatický seriál a ďalšie trofeje pre ňu v hereckých kategóriách získali Josh O’Connor a Emma Corrin za hlavné úlohy a Gillian Anderson za herecký výkon vo vedľajšej role.

Oba spomenuté filmy si pritom vyslúžili po dve ceny. Krajina Nomádov vyniesla trofej aj režisérke Chloé Zhao, zatiaľ čo za Borata ocenili Sachu Barona Cohena vďaka hlavnej úlohe vo filmovej komédii.

Chloé Zhao, ktorá sa narodila v Pekingu, sa stala prvou ženou ázijského pôvodu a len druhou ženou celkovo, ktorá získala Zlatý glóbus za réžiu, pričom ako prvá si trofej v tejto kategórii vyslúžila Barbra Streisand za Yentl v roku 1984.

Ocenili aj Chadwicka Bosemana

Za najlepší mužský herecký výkon vo filmovej dráme Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA) posmrtne ocenila Chadwicka Bosemana vďaka stvárneniu trubkára Leveeho v snímke Ma Rainey – matka blues. V ženskej kategórii triumfovala Andra Day za stvárnenie Billie Holiday vo filme The United States vs. Billie Holiday. Ďalšie herecké trofeje si vyslúžili Rosamund Pike (Ako v bavlnke), Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) a Jodie Foster (The Mauritanian). Zlatý glóbus za najlepší filmový scenár získal Aaron Sorkin vďaka historickej dráme Chicagský tribunál.

Najlepším animovaným filmom sa stala pixarovská Duša, ktorá tiež vyniesla glóbusy v kategórii Najlepšia pôvodná filmová hudba trojici Trent Reznor, Atticus Ross a Jon Batiste. Za najlepší cudzojazyčný film vyhlásili Minari.

V televíznych kategóriách si po dve ceny vyslúžili Schitt’s Creek (2015), ktorý vyhlásili za najlepší komediálny seriál a Catherine O’Hara za najlepšiu herečku v komediálnom seriáli, a tiež Dámsky gambit (2020), ktorý bodoval v kategórii limitovaných seriálov, antológií a televíznych filmov, pričom ocenili aj predstaviteľku hlavnej úlohy Anyu Taylor-Joy. Ďalšie herecké ceny za výkony v televízii získali Jason Sudeikis (Ted Lasso), Mark Ruffalo (Bludné kruhy) a John Boyega (Sekerka).

Moderátorkami galavečera poznačeného pandémiou koronavírusu boli Tina Fey a Amy Poehler, ktoré sa počas prenosu nachádzali na opačných stranách Spojených štátov. Zatiaľ čo Fey bola v newyorskej Rainbow Room, Poehler sa nachádzala v tradičnom domove glóbusov, hoteli Beverly Hilton. Cenu Cecila B. DeMilla za celoživotné dielo dostala Jane Fonda, zatiaľ čo cenu Carol Burnett za prínos televízii udelili Normanovi Learovi.

Prehľad víťaziek a víťazov 78. ročníka filmových a televíznych cien Zlatý glóbus:

FILMY

Najlepší film – dráma: Krajina Nomádov

Najlepší film – komédia alebo muzikál: Borat Subsequent Moviefilm

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme: Chadwick Boseman – Ma Rainey – matka blues

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme: Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli: Rosamund Pike – Ako v bavlnke

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe: Jodie Foster – The Mauritanian

Najlepšia filmová réžia: Chloé Zhao – Krajina Nomádov

Najlepší filmový scenár: Aaron Sorkin – Chicagský tribunál

Najlepšia pôvodná filmová hudba: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste – Duša

Najlepšia pôvodná pieseň: Is Si (Seen) – Život pred sebou

Najlepší animovaný film: Duša

Najlepší cudzojazyčný film: Minari

TELEVÍZIA