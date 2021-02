Joker, Saw alebo Twilight v reálnom živote? 10 filmov, podľa ktorých sa odohrali skutočné zločiny

Množstvo ľudí obľubuje filmy, ktoré sú nakrútené podľa skutočných udalostí alebo nimi inšpirované. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by vyzeralo, keby niektoré horory alebo žánrové snímky skutočne “ožili”? Toto je 10 filmov, ktoré naviedli ľudí spáchať zločiny aj v skutočnosti.

V prvom rade chceme upozorniť, že niektoré z nich sú skutočne ohavnými činmi a nebolo nikoho zámerom, už vôbec nie filmových tvorcov, aby “inšpirovali” ľudí k týmto zločinom v reálnom živote. Filmy niektorých žánrov by sme mali vnímať iba ako fikciu a nepokúšať sa ich napodobňovať. Pri týchto to platí dvojnásobne.

Takí normálni zabijaci / Natural Born Killers (1994)

Takí normálni zabijaci nie len že dominujú tomuto zoznamu, ale jeho tvorcovia aj priznali, že niektoré zločiny boli skutočne inšpirované ich filmom. V tomto prípade ich bude hneď niekoľko. Snímka totiž zapríčinila celú spúšť vrážd.

Kriminálne prípady siahajú k manželom Sarah Edmonson a Benjaminovi Darrusovi, ktorí pred svojím vraždením niekoľkokrát videli tento film. V roku 1998 boli zas Ronnie Beasley a Angela Cosby odsúdení za únos a trojnásobnú vraždu, ku ktorým ich inšpirovala práve táto snímka.

Takto to pokračovalo minimálne pri ďalších piatich zločinoch. Páchateľom jedným z nich bol dokonca iba 14-ročný chlapec. Dvojica osemnásťročných chlapcov, ktorí ním boli posadnutí zas spôsobili masaker na strednej škole Columbine High School, pri ktorom zabili 13 ľudí a ďalších 24 zranili.

Súmrak / Twilight (2008)

Do tohto rebríčka sa dostala aj upírska sága s Kristen Stewart a Robertom Pattinsonom v hlavných úlohách. Ak ste v čase jej vydania boli v pubertálnom veku alebo mladší, sú iba dve možnosti. Buď ste ju milovali alebo sa jej vyhýbali. Dokážete si však predstaviť, ako mohla inšpirovať ku skutočnému ublíženiu na zdraví?

Určite sa nikto na upíra po jeho zhliadnutí nepremenil. ABC News informoval, že podľa Des Moines Register sa na škole v McCombs odohral incident, pri ktorom mal 13-ročný chlapec uhryznúť až jedenástich spolužiakov zo školy. Keď sa na tieto incidenty prišlo, chlapcov otec uviedol, že dôvodom bol práve film Súmrak, ktorý si chlapec veľmi obľúbil a v skutočnosti nechcel nikomu ublížiť.

Chlapcovi bola následne poskytnutá v nápravnom zariadení adekvátna lekárska pomoc. Láska k filmom dokáže zájsť niekedy skutočne ďaleko.

Robocop 2 (1990)

Aj sci-fi odohrávajúce sa v blízkej budúcnosti ako Robocop 2 dokáže ľudí inšpirovať ku zločinu v skutočnosti. Nie, nikto nevytvoril kybernetický organizmus akým bol jeho ústredný hrdina.

Sériový vrah Nathaniel White priznal, že pri zabití svojej prvej obete sa inšpiroval scénou z Robocopa, pri ktorej brutálnym spôsobom svojej obeti podrezal hrdlo a následne rozrezal aj telo.

Faces of Death (1978)

Upozorňujeme, že tento film nie je vhodný pre citlivé povahy. Jeho ústrednou témou je totiž smrť a jej najrôznejšie podoby. Je nakrútený dokumentárnym spôsobom, aby sa v divákovi umocnil pocit, že všetko, čo vidí, je naozaj skutočné. Samozrejme, nebolo to tak a častokrát boli pri nakrúcaní použité iba figuríny alebo makety, čo je dnes, po viac ako 40 rokoch, dobre rozpoznateľné.

Je prepojená postavou patológa Francisa B. Grössa, ktorý diváka prevádza rôznymi druhmi smrtí. Vidíme zábery od mumifikovaných mŕtvol, psej bitky, ľudských kanibalov v Amazonskom pralese, zabitie aligátora, opicu, ktorej zaživa vyberú a zjedia mozog až po akési interview s vrahom, ktorý kvôli peniazom kruto pripravil o život množstvo ľudí.

Najkontroverznejší je fakt, že v roku 1985 pustil túto snímku učiteľ deťom v škole a násilne ich nútil pozerať, čo sa na obrazovke odohráva. Z roku neskôr je známy incident, kedy kvôli nemu zabil chlapec svojho spolužiaka. Podľa britského Guardian, sa s filmom spájajú dokonca ďalšie dve vraždy.

Taxikár / Taxi Driver (1976)

Dnes už ikonický film Taxikár ovládol psychicky chorého muža menom John Hinkley natoľko, že si myslel, že žije v jeho fiktívnom svete. Podobne, ako herec Robert De Niro vo filme, aj on sa rozhodol v skutočnosti spáchať atentát na amerického prezidenta Ronalda Reagana a zabiť ho.

Nedopadlo to však ako vo filmovom scenári a Reagan prežil. Hinkley bol následne obvinený z viacerých trestných činov a bol vyhlásený za psychicky nepríčetného.

Vreskot / Scream (1996)

Vreskot sa dnes už považuje za klasiku vo svojom žánri. Smutnejšou realitou je fakt, že inšpiroval k niekoľkým zločinom, ktoré sa skutočne odohrali. Prvým z nich je vražda, ktorú spáchal Thierry Jaradin. Jeho obeťou sa stala mladá susedka v tínedžerskom veku. Pri jej vražde mal dokonca oblečený ikonický kostým Vreskota.

Dievča skončilo mŕtve s brutálnymi 30 bodnutiami. Jaradin sa ku svojim činom priznal. Druhý podobný incident sa odohral v Anglicku. V tomto prípade priamo po dopozeraní dvojica dobodala svojho kamaráta. Odôvodňovali to tým, vraj videli vo filme Vreskot akési okultné znamenie, podľa ktorého to museli urobiť.

Chlapci mali v tom čase iba 14 a 15 rokov. Nakoľko išlo o maloletých, dostali šesť ročný trest odňatia slobody. Ich obeťou bol iba 13-ročný chlapec, ktorý utrpel hrozivých 18 bodných rán.

Saw (2003)

V tomto prípade sa odohral nechutný žartík, ktorý je dôkazom toho, že takýmto spôsobom by sme si nemali nikdy z nikoho uťahovať. Nevieme totiž, aké následky by to mohlo mať.

Dve dievčatá si chceli vystreliť z kamarátky a nechali jej na záznamníku odkaz, ako vystrihnutý zo série Saw. Mali v ňom povedať kamarátke, že si chcú zahrať hru a má iba niekoľko minút, aby zachránila niekoho z jej známych, ktorého ukryli v dome.

Šok, ktorý Beverly Dickson po vypočutí tohto odkazu zažila jej vyvolal až ľahkú mozgovú príhodu, s dlhotrvajúcimi nepríjemnými následkami. Dievčatá, ktoré to mali na svedomí dostali finančnú pokutu. Predovšetkým však z tohto plynie dôležité ponaučenie, že v tomto prípade išlo o skutočne nevhodný žart a nič takéto by sme radšej nemali v skutočnom živote skúšať.

Mechanický pomaranč / A Clockwork Orange (1971)

Ďalšia kultovka, ktorá sa spája s trestnou činnosťou. V roku 1973 sa udiali dva prípady, v ktorých mladí chlapci napodobňovali scény z tohto filmu. V prvom prípade došlo k smrti bezdomovca a v druhom k bodnutiu chlapca. Oba incidenty siahajú do Británie.

V Holandsku spôsobil film brutálne znásilnenie dievčaťa dvoma mladíkmi, ktorí si pri tom spievali Singing in the Rain. Mechanický pomaranč vznikol v období, kedy mladí ľudia v Británii pociťovali hnev a nespokojnosť. Vďaka tomu sa s ním dokázali veľmi dobre stotožniť.

Po brutálnych činoch, ku ktorým inšpiroval, bol medzi rokmi 1993 až 2000 v krajine zakázaný. Stiahnutý z distribúcie bol priamo na žiadosť režiséra Stanley Kubricka. Aj tento prípad je dôkazom toho, že občas môžu ľudia vo filmoch vidieť aj inú zámienku, než s akou vznikal.

Papierový dom / La casa de papel (2017-)

Španielsky seriál, ktorý vyvolal skutočný ošiaľ po celom svete. Chytľavý, neuveriteľne napínavý, plný prekvapivých momentov a sympatických postáv. A samozrejme, ukazuje dokonalú lúpež.

La casa de papel si získal množstvo fanúšikov. Niektorí sa dokonca rozhodli lúpeže dokonalého El Profesora vyskúšať aj v reálnom živote. Stal sa totiž inšpiráciou pre mnoho skutočných lúpeží, ktoré sa odohrali. Presný scenár seriálu, o ktorom by hovoril celý svet, sa však nikto nepokúsil napodobniť.

Temný rytier povstal / The Dark Knight Rises (2012)

Muž menom James Holmes s výrazne ryšavými vlasmi navštívil v roku 2012 premietanie pokračovania Temného rytiera v Colorade. Počas filmu v kine spáchal na divákov atentát a zastrelil 12 ľudí, ktorí zraneniam podľahli. Ďalších 70 zranil.

Po tomto vyčíňaní uviedol, že on je Joker. Po incidente putoval do väzenia, kde sa niekoľkokrát pokúsil o samovraždu. Svoj čin mal dopredu naplánovaný a nič nenechal na náhodu. Dokonca vo svojom byte pred útokom umiestnil výbušniny.