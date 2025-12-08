Zima je definitívne preč: Zabudnite na sánky, rukavice môžete nechať doma. Počasie robí otočku, prinesie zmeny

Foto: TASR/Martin Medňanský

Nina Malovcová
Čaká nás séria pochmúrnych dní so zníženou viditeľnosťou.

Slovensko čakajú tri nezvyčajne teplé dni, ktoré úplne narušia predstavu o tom, ako by mal vyzerať začiatok zimy. Husté hmly, sivá obloha a teploty až do +11 °C vytvoria atmosféru, ktorá bude pôsobiť skôr ako november.

Počasie sa už niekoľko dní nevie vymaniť z vplyvu teplého a vlhkého prúdenia, ktoré do našej oblasti prichádza od juhu a západu Európy. Portál iMeteo spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom upozorňujú, že teploty na celom území Slovenska sú výrazne nad tým, čo je pre tento čas roka typické.

Pondelok priniesol husté hmly

Pondelok prinesie na väčšinu územia Slovenska oblačné až zamračené počasie, ktoré bude pôsobiť monotónne a ťaživo. Ráno sa bude niesť v znamení hustých hmiel, ktoré môžu komplikovať dopravu a znižovať viditeľnosť nielen v nížinách, ale aj v horských kotlinách.

Počas dňa sa situácia veľmi nezmení. Obloha zostane sivá, slnko sa ukáže len ojedinele a skôr iba ako rozmazaná silueta za oblačnosťou. Vlhký vzduch vytvorí sychravú, takmer „bezveternú“ atmosféru, ktorá bude pôsobiť až ospalo. Zrážky budú minimálne, len miestami sa môže objaviť jemné mrholenie.

Foto: interez

Teploty sa budú pohybovať prevažne medzi +4 a +9 °C, ojedinele aj viac. Na začiatok decembra ide o hodnoty, ktoré by sme čakali skôr počas neskorého októbra. Veterné podmienky budú veľmi slabé, čo len podporí vznik hmiel a ich udržiavanie sa počas dňa.

Utorok bude pokračovaním monotónneho počasia

V utorok sa do počasia nad Slovenskom premietne okraj tlakovej výše, zatiaľ čo nad západnou Európou sa prehlbuje výrazná tlaková níž. Tá posúva teplý front, vďaka ktorému sa nad naše územie dostane ešte teplejší vzduch ako dnes. Ráno bude opäť hmlisté.

Na mnohých miestach môžu hmly pretrvať až do popoludnia. Obloha bude zamračená a len zriedka sa môže na krátky moment čiastočne rozjasniť. Slabé mrholenie či jemný dážď sa môžu objaviť najmä na severe a východe, no pôjde o nevýrazné zrážky. Nočné teploty klesnú na +6 až +1 °C, v najchladnejších dolinách ojedinele až na -1 °C.

Cez deň sa však teplota výrazne zvýši a na mnohých miestach bude medzi +6 a +11 °C. Na východe sa môže udržať aj chladnejšia hodnota okolo +4 °C. Vietor zostane slabý, miestami sa objaví mierny južný vietor. Utorok môže pôsobiť ešte melancholickejšie než pondelok. Vlhký vzduch sa bude doslova opierať o krajinu a vytvorí vizuálnu kulisu, ktorá pripomenie skôr novembrové dni.

Streda bude síce teplá, no rovnako sivá

Streda bude vrcholom tejto teplej epizódy. Medzi rozsiahlymi tlakmi na severe a juhu Európy vzniká stabilné západné prúdenie, cez ktoré k nám preniká veľmi teplý vzduch. To spôsobí, že teploty budú mimoriadne vysoké, dokonca aj na decembrové popoludnie.

Ráno bude opäť hmlisté a obloha zostane prevažne zamračená. Aj keď sa krátko môže objaviť slabé presvetlenie oblačnosti, pôjde skôr o raritu než o náznak stabilného zlepšenia. Slabé mrholenie sa môže vyskytnúť najmä počas noci a rána na východe, no inak bude deň prevažne bez zrážok, len veľmi vlhký.

Foto: interez (Nina Malovcová)

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi +7 a +2 °C, v chladných údoliach okolo 0 °C. Denné teploty vystúpia na +6 až +11 °C, na východe ojedinele okolo +4 °C. Vietor bude slabý alebo takmer nulový, čo ešte viac podporí tvorbu hmiel.

Slnko sa stále nechystá ukázať

Napriek tomu, že teploty pripomínajú október, celková atmosféra bude melancholická, sivá a ospalá. Husté hmly a nízka oblačnosť spôsobia, že prechod medzi dňom a nocou bude menej výrazný. Pocitová teplota bude kolísať podľa toho, ako vysoko sa bude držať hmla.

Doprava bude najmä ráno komplikovanejšia a znížená viditeľnosť bude bežným javom. Na výraznú zmenu to zatiaľ nevyzerá. Tento začiatok decembra patrí medzi najteplejšie za posledné roky a podľa meteorológov môže nezvyčajne teplé počasie pokračovať aj v ďalších dňoch.

