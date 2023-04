Žilinka sa vyjadril k domácemu násiliu, ktorým si prešla influencerka Ráchel. Prípad bude riadne objasnený

Ako sme vás informovali, známa influencerka Ráchel Karnižová prežíva náročné obdobie. Priznala, že ju psychicky, ale aj fyzicky týral jej partner Tomy Kotty (Tomáš Drahoš). Svojim followerom, ktorých pribudli tisícky, oznámila, že sa k tomu viac vyjadrovať nebude, povedala už všetko, čo chcela.

Influencerka Ráchel Karnižová vystupuje na Instagrame pod menom Rachellkka. Priznala, že partner Tomy Kotty ju týral, a to fyzicky, ale aj psychicky. Na sociálnej sieti detailne popísala, čo všetko prežívala, ako ju urážal, osočoval a ako jej pod vplyvom alkoholu spôsobil nepríjemné poranenia. Moderátor ju kopal, fackal, hodil ju do vane, ťahal ju po byte za vlasy a vulgárne jej nadával.

Dôkazom sú fotky poranení, ktoré Ráchel na sociálnej sieti uverejnila, ale aj útržky zo súkromných správ, v ktorých sa Drahoš odtrhol z reťaze a správa sa absolútne neprípustne. Po tom, čo sa influencerka podelila o svoj zážitok, jej na Instagrame pribudlo vyše 110 000 followerov.

„Prišlo mi tu veľa nových ľudí a ak čakáte, že k tomu ešte niečo poviem a niečo zverejním, nejaké fotky alebo videá, tak môžete rovno odísť, pretože nič už k tomu nebudem dávať, nebudem sa k tomu už vyjadrovať. Ani médiá nech mi, prosím, nevolajú, pretože nechcem nič hovoriť na kameru ani robiť žiadne rozhovory. Všetko, čo som chcela, som povedala,“ napísala influencerka.

„Chcem sa určite na svojom Instagrame viac venovať téme domáceho násilia, pretože ja som bola vždy typ baby, ktorá si myslela, že sa jej to v živote nemôže stať, a keď sa to niekomu stalo, tak som bola taká že: „asi si to zaslúžila“ alebo neviem čo. Asi sa mi to vrátilo a stalo sa to mne, keď som si to vôbec nezaslúžila,“ myslí si Ráchel.

Medializovaný prípad bude riadne objasnený

K prípadu sa prostredníctvom Facebooku vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na sociálnej sieti napísal, že pri domácom násilí a týraní niet miesta pre mlčanie, nevšímavosť okolia, falošnú ilúziu, či ospravedlnenie. A to bez ohľadu na status obete. „Boj proti domácemu násiliu je dlhodobou prioritou prokuratúry,“ uviedol Žilinka. Dodáva, že ani medializovaný prípad mladej influencerky neostane zo strany OČTK nepovšimnutý a bude riadne objasnený.

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ, je to pravda a veľmi, ani neviete ako, ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu, a tak ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom,“ vyjadril sa podľa Televízie Markíza k incidentu Tomy Kotty.

Konanie odsúdila aj Televízia Markíza

„Televízia Markíza odsudzuje akékoľvek formy násilného správania. Takéto správanie u kohokoľvek považujeme za prekážku spolupráce,“ znie oficiálne stanovisko televízie Markíza.

Ak ste obeťou násilia, vyhľadajte pomoc a nečakajte. Kontaktuje bezplatnú linku 0800 212 212 alebo kliknite na web Zastavme násilie.