Známy moderátor brutálne zbil svoju partnerku: Influencerka prehovorila o domácom násilí. Tajila to mesiac, druhá šanca nepomohla

Ráchel Karnížová, na sociálnych sieťach známa ako Rachellkka prehovorila o domácom násilí. Páchať ho na nej mal partner mladej ženy, známy moderátor Tomy Kotty (Tomáš Drahoš).

Rachellkka ešte v priebehu veľkonočných sviatkov na sociálnej sieti avizovala, že ticho už viac nebude. Príspevkami na Instagrame vraj nechce diskreditovať moderátora, ale cieľom je postarať sa o to, aby sa to nestalo aj ďalším ženám.

Varovali ju

Už v úvode vzťahu Karnížovej a Drahoša, influencerke niekto povedal, že moderátor je podobných vecí schopný. Rečiam veriť nechcela, jeho správanie bolo odlišné, vo vzťahu bola šťastná. Všetko sa skomplikovalo pred mesiacom, keď spolu prišli z párty. Tomy Kotty ju hodil do vane, ťahal za vlasy po celom byte, kopal ju, fackal a uštedril aj niekoľko nadávok.

V čase týrania boli rodičia influencerky v tom istom meste a zavolali políciu, tiež ju vzali do nemocnice. Rachellkka napokon na políciu išla, na partnera však trestné oznámenie nepodala. Drahoš sa mal na druhý deň obhajovať tým, že si nič nepamätá a niekto ho musel nadrogovať.

Iné týral tiež

Karnížová spravila chybu a uverila mu, rozhodla sa, že bude pri ňom stáť aj na ďalej. K zmene však nedošlo a týral ju ďalej. „Viem o iných babách, ktoré psychicky týral a to mu stačilo na to, aby ich zničil. U mňa ale videl, že som silnejšia ako on a psychické týranie mu nestačilo,“ spomína Ráchel na sociálnej sieti.

Na svojom Instagrame influencerka zdieľa aj fotky, ktoré urobila po tom, čo ju hudobník zbil. Tiež zverejnila ich súkromnú konverzáciu, v ktorej jej nadáva.

Kottyho to mrzí

Portál Startitup oslovil aj moderátora Tomyho Kottyho. Uviedol, že sa k veci nebude siahodlho vyjadrovať. „Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete ako, ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy za žiadnych okolonosti,“ uvádza s tým, že dnešným dňom nastupuje na liečbu. „Tak, ako som Rachel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom.“