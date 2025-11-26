Premiér vedome klame, tvrdí Šimečka: PS nikdy nenavrhovalo rušiť Benešove dekréty ani nespochybňuje dejiny

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
"Čistá lož a demagógia," tvrdí Šimečka.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vedome klame, keď hovorí, že Progresívne Slovensko (PS) chce rušiť Benešove dekréty. Vyhlásil to líder PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že PS nikdy nenavrhovalo ani nenavrhne rušiť Benešove dekréty ani spochybňovať naše dejiny.

„Predseda vlády klame vedome a nevyberaným spôsobom. Dnes na tlačovej konferencii niekoľkokrát spomenul, že Progresívne Slovensko chce rušiť Benešove dekréty. Čistá lož a demagógia,“ uviedol Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii. „Progresívne Slovensko nikdy nenavrhovalo ani nenavrhuje, ani nebude navrhovať rušiť Benešove dekréty alebo akýmkoľvek spôsobom spochybňovať naše dejiny,“ dodal.

Šimečka pripomenul, že PS na výjazde poslancov v Komárne prijalo uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. „Kde okrem mnohých ďalších vecí vyzývame vládu SR, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom žijúcim na Slovensku, a jedno z tých gest môže znamenať, pokiaľ ide o dekréty, že ony sú súčasťou slovenského práva, ale je dôležité dodržiavať princíp, aby sa na ich základe nemohli robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti,“ ozrejmil s tým, že text sa odvoláva na uznesenie Národnej rady SR spred niekoľkých rokov. „Nie je tam jediné slovo o spochybňovaní či rušení,“ vyhlásil.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Riešenie sľuboval aj Pellegrini

Hnutiu ide podľa jeho lídra len o praktické záležitosti. „Týka sa to obáv ľudí maďarskej národnosti, občanov SR, že sa aj dnes stále môže stať, že či už pozemkový úrad, alebo iný štátny orgán môže vyvlastniť pozemok alebo parcelu s odvolaním sa na desaťročia staré Benešove dekréty,“ vysvetlil Šimečka s tým, že toto sľuboval riešiť aj prezident SR Peter Pellegrini. Nejde podľa neho o žiadne otváranie rán z minulosti.

Vláda v stredu na svojom výjazdovom rokovaní schválila vyhlásenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú.

Kabinet vyjadril znepokojenie „nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti“. Zároveň odmietol snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. „Ak tu chce niekto otvárať tému Benešových dekrétov a myslí si, že je to lacná politická téma, tak sa veľmi mýli,“ povedal premiér po rokovaní kabinetu.

