Žiadne značky, stresy či dlhé minúty pred zrkadlom. Herečka Zuzana Kocúriková prezradila svoj recept na šťastný život

Niektorí ľudia starnú, iní zrejú. Zuzana Kocúriková patrí medzi tie ženy, ktoré každým rokom žiaria o niečo viac – pokojom, múdrosťou aj slobodou.
Magazínu Báječná žena porozprávala Zuzana Kocúriková o tom, ako sa stará o seba, kde čerpá energiu a prečo sa nikdy neriadila tým, čo práve letí. To, ako sa pozerá na svet, ukazuje, že vnútorný pokoj a zdravé sebavedomie sú tou najväčšou hodnotou v každom veku.
Krása, energia a pokoj bez zrkadla
Herečka priznáva, že príprava na večer jej zaberie len chvíľku. Kým jej kamarátky na dovolenke trávili dlhý čas pred zrkadlom, ona bola hotová za tri minúty. Vraj z toho nikdy nerobila veľkú vedu. „Som herečka, túto prípravu som mala za sebou za tri minúty. Nepáram sa s tým,“ hovorí s pokojom.
Neznamená to však, že by sa o seba nestarala. Práve naopak, verí, že skutočná energia prichádza zvnútra. „Rozhodne! Odkiaľ by som ju mala? Z vesmíru a z prírody…“ vysvetľuje herečka s presvedčením, ktoré jej môžete len ticho závidieť. Ak má možnosť, trávi čas na Záhorí, kde ju nabíja jej vlastná záhrada.
„Záhrada je príroda, tak áno, aj odtiaľ. Ja a sestra sme boli vychované tak, aby sme si vedeli vždy poradiť. Žili sme v slobodomyseľnej starej zemanskej rodine a naša mama nám tvrdila, že nič nemôže byť pre nás veľkým problémom. Tak je samozrejmé, že sme mali – a máme doteraz – dostatok energie. A tú sme čerpali zovšadiaľ. Aj teraz, keď mám príležitosť, zájdem si na záhradu na Záhorí,“ povedala Zuzana.
