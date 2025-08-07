Žiadne značky, stresy či dlhé minúty pred zrkadlom. Herečka Zuzana Kocúriková prezradila svoj recept na šťastný život

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Nerieši módu ani stres. Verí sebe a prírode.

Niektorí ľudia starnú, iní zrejú. Zuzana Kocúriková patrí medzi tie ženy, ktoré každým rokom žiaria o niečo viac – pokojom, múdrosťou aj slobodou.

Magazínu Báječná žena porozprávala Zuzana Kocúriková o tom, ako sa stará o seba, kde čerpá energiu a prečo sa nikdy neriadila tým, čo práve letí. To, ako sa pozerá na svet, ukazuje, že vnútorný pokoj a zdravé sebavedomie sú tou najväčšou hodnotou v každom veku.

Foto: Profimedia

Krása, energia a pokoj bez zrkadla

Herečka priznáva, že príprava na večer jej zaberie len chvíľku. Kým jej kamarátky na dovolenke trávili dlhý čas pred zrkadlom, ona bola hotová za tri minúty. Vraj z toho nikdy nerobila veľkú vedu. „Som herečka, túto prípravu som mala za sebou za tri minúty. Nepáram sa s tým,“ hovorí s pokojom.

Neznamená to však, že by sa o seba nestarala. Práve naopak, verí, že skutočná energia prichádza zvnútra. „Rozhodne! Odkiaľ by som ju mala? Z vesmíru a z prírody…“ vysvetľuje herečka s presvedčením, ktoré jej môžete len ticho závidieť. Ak má možnosť, trávi čas na Záhorí, kde ju nabíja jej vlastná záhrada.

Foto: Profimedia

„Záhrada je príroda, tak áno, aj odtiaľ. Ja a sestra sme boli vychované tak, aby sme si vedeli vždy poradiť. Žili sme v slobodomyseľnej starej zemanskej rodine a naša mama nám tvrdila, že nič nemôže byť pre nás veľkým problémom. Tak je samozrejmé, že sme mali – a máme doteraz – dostatok energie. A tú sme čerpali zovšadiaľ. Aj teraz, keď mám príležitosť, zájdem si na záhradu na Záhorí,“ povedala Zuzana.

„Hipisáčka“ telom aj dušou

