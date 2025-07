Žena sa ocitla sekundy od možnej smrti: Toto video z pláže sa šíri internetom a má temný dôvod

Ako mnohí z nás, aj táto žena počas pobytu na pláži zbierala pekné mušle. „Bola som sa máčať v prílivovej vode na Okinawe v Japonsku a narazila som na túto ulitu. Ako vidíte, je to jedna z najlepších, aké som našla, pretože má naozaj úžasný vzor,“ hovorí vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. Ulitou nadšene potriasla, aby ju očistila od piesku a ukázala do kamery – a potom ju hodila späť do mora.

Až neskôr pri googlení zistila, čo vlastne držala v ruke. Údajne narazila na Conus marmoreus (vo voľnom slovenskom preklade ako homolica mramorová či mramorovaná) – slimáka z čeľade Conidae.

„Áno, to som ja, ako som dvihla Conus marmoreus – jedného z najsmrteľnejších tvorov na planéte,“ dodáva Becky Lee.

„Cigaretový“ slimák predstavuje šialené riziko

Ide o dravého morského slimáka – ktorý loví pomocou jedového tŕňa a silných neurotoxínov. Ako informuje MailOnline, slimáky z čeľade homôlkovité (Conidae) obývajú vody Tichého oceánu, Juhočínskeho mora aj oblasti okolo Austrálie.

Čeľaď zahŕňa stovky známych druhov, no len niektoré z nich – napríklad Conus marmoreus – sú nebezpečné pre človeka. Niektoré druhy dokážu svojím neurotoxickým jedom spôsobiť paralýzu a smrť, pričom najnebezpečnejším druhom je Conus geographus zodpovedný za viaceré smrteľné prípady.

Nie náhodou si presne tieto slimáky vyslúžili prezývku „cigaretový slimák“ – pretože, ako sa s dávkou čierneho humora hovorí medzi potápačmi, po pichnutí si stihnete zapáliť jednu cigaretu predtým, než vás zabije. Ich pestrofarebné a zložito vzorované ulity však často lákajú zberačov a turistov – ale dotýkať sa ich holou rukou, je obrovské riziko. Ešte väčším rizikom sa stane, ak si uvedomíme fakt, že zatiaľ neexistuje protijed.

Fotografiu ulity sme poslali aj umelej inteligencii ChatGPT, aby sme zistili, či podľa nej ide o nebezpečný exemplár. Odpoveď bola jasná: „Ak záber pochádza z vašej ruky, okamžite zviera položte. Nedotýkajte sa ho. A ak ste pocítili pichnutie, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.“

Okinawa nie je len kolískou karate, ale aj domovom mnohých tvorov, ktorých krása môže klamať. Ako napokon sama Becky Lee uzatvára: „Dúfam, že moja skúsenosť bude dobrým príkladom – nie všetky pekné ulity sú neškodné.“