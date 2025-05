Ak toto uvidíte v mori, za žiadnych okolností sa toho nedotýkajte: Môže vás to pripraviť o život

Možno aj vy poznáte tú radosť, keď ste pri mori a podarí sa vám nájsť poklad v podobe peknej mušle. Nie vždy je však dobrý nápad brať do rúk niečo, čo vlny vyplavia k brehu.

Riskoval svoj život

Ako informuje IFL Science, šnorchlista sa dostal do nebezpečnej situácie po tom, ako našiel mušľu, ktorá ho svojou krásou úplne očarila. Netušil však, že sa v nej môže nachádzať jeden z najjedovatejších morských slimákov na svete. Muž sa o nález podelil na Reddite vo vlákne, kde ľudia identifikujú rôzne živočíchy na základe fotografie alebo videa.

Vysvetlil, že mušľu našiel v Červenom mori v Egypte. Píše, že sa mu zapáčila natoľko, že si ju chcel vziať domov ako suvenír. Všimol si však, že v nej niečo žije, tak si aspoň urobil fotku. Až neskôr sa dozvedel, že smrti unikol len o vlások. Ľudia na Reddite rýchlo spoznali, že v peknej mušli žije extrémne nebezpečný tvor.

Je lepšie nechať prírodu na pokoji

Viacero používateľov sa zhodlo, že ide o homolicu mapovú. Ako sme vás informovali už v minulosti, jej jed je taký silný, že dokáže usmrtiť až 700 ľudí. Keď sa používateľ opýtal, či bol jeho život naozaj v ohrození, ľudia mu odpovedali, že áno a to čo urobil, bolo nezodpovedné. Upozornili ho, že pre svoju vlastnú bezpečnosť, ale aj pre bezpečnosť živých tvorov, by nikdy nemal brať do rúk nič živé, na čo počas šnorchlovania natrafí.

Niektorí píšu, že ak by niekedy vycestoval do Austrálie, pre istotu nech sa nedotýka ničoho živého, v mori ani na súši. Zaznamenaných bolo menej ako 100 (podľa niektorých zdrojov dokonca menej ako 30) prípadov úmrtia po popŕhlení homolicou, no aj tak neradno riskovať.