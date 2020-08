Zem prišla od roku 1994 o 28 biliónov ton ľadu. Vedci ostali touto správou ohromení

V období rokov 1994 až 2017 prišla Zem o 28 biliónov ton ľadu. V novej štúdii to tvrdia britskí vedci, ktorí analyzovali satelitné zábery z pólov, pohorí a ľadovcov. Odborníci z univerzít v Leedsi, Edinburghu a Londýne označili topenie ľadu za “ohromujúce” a ich analýzy predpokladajú, že hladina mora sa v dôsledku pokračujúceho topenia ľadu zvýši do konca storočia o jeden meter.

“Každé zvýšenie hladiny mora o jeden centimeter znamená vysídlenie milióna ľudí z nízko položených oblastí,” povedal Andy Shepherd z Centre for Polar Observation and Modelling z univerzity v Leedsi.

Vedci takisto upozorňujú, že topenie ľadu v takomto množstve vážne redukuje schopnosť planéty odrážať slnečné žiarenie. Tmavé more alebo pôda, ktorá sa objavia pod roztopeným ľadom, absorbujú viac a viac tepla, čo zapríčiňuje ďalšie zohrievanie planéty.

Chladná voda z roztopených ľadovcov zapríčiňuje vážne narušenie biologického zdravia v arktických a antarktických vodách, zatiaľ čo strata ľadu v horských oblastiach môže zničiť zdroje vody, od ktorej sú závislé tamojšie komunity.

Vedcov správa ohromila

“Toto je prvá štúdia, ktorá sa nezaoberá topením ľadu v konkrétnych oblastiach, ale na celej planéte. To, čo sme zistili, nás ohromilo,” povedal Shepherd. Dodal, že úroveň straty ľadu sa zhoduje s najhorším scenárom Medzivládneho panela pre klimatické zmeny (IPCC).

Výskumníci sa zhodli, že všetky regióny prišli za uplynulé tri desaťročia o veľké množstvo ľadu a tento proces naďalej pokračuje. “Aby sme to dali do kontextu, doteraz sme prišli o 28 biliónov ton ľadu. Toto množstvo by pokrylo celé územie Veľkej Británie ľadovou plochou s hrúbkou 100 metrov,” vysvetlil člen tímu Tom Slater z univerzity v meste Leeds.

Dôvodom je globálne otepľovanie

V štúdii tvrdia, že ľad sa topí v dôsledku globálneho otepľovania. Od roku 1880 sa Zem oteplila o 0,85 stupňa Celzia. Objasnili, že nie všetok roztopený ľad prispieva k zvyšovaniu hladiny morí.

Štúdiu zverejnili 30 rokov odvtedy, ako IPCC koncom augusta 1990 vydal svoju prvú správu, v ktorej upozornili na to, že globálne otepľovanie je skutočné a spôsobuje ho zvyšujúca sa úroveň emisií skleníkových plynov zo spaľovania fosílnych palív.