Zelenskyj hovorí o konci vojny v roku 2025: Toto sa musí stať, aby k tomu došlo. Rusko sa vraj bojí Ameriky

Prezident Volodymyr Zelenskyj je presvedčený, že Ukrajina má príležitosť ukončiť rozsiahlu vojnu v roku 2025. Ako referuje web Suspiľne, povedal to v rozhovore pre poľské médiá.

„Áno, existuje možnosť ukončenia vojny v roku 2025. Trump chce ukončiť vojnu. Toto sú jeho posolstvá, verejné aj neverejné. Je schopný vyvíjať tlak na Rusko. Ja som istý, že Rusko sa bojí Ameriky a Číny a bojí sa zjednotenej Európy,“ povedal Zelenskyj.

Ukrajinský líder zároveň poznamenal, že bez ukrajinskej armády nie je Európa schopná postaviť sa Rusku. „Ruská armáda je väčšia ako celá armáda EÚ. Väčšia, viac zbraní, viac ľudí a viac arogancie. Pretože Európania sú civilizovaní a nie sú na toto zvyknutí. Nevedia, čo to je. A, vďakabohu, žijú v mieri a nevedia, čo je to vojna. Rusko to vie a má skúsenosti. Bez ukrajinskej armády nemá armáda EÚ šancu,“ povedal.

Kľúčový bude Trump

Podľa ukrajinského prezidenta treba urobiť všetko pre ukončenie vojny. „Dnes máme Ameriku – silného partnera, a EÚ, ktorá sa posilnila, zvýšila produkciu (zbraní). Európska únia musí byť pragmatickejšia a zvýšiť produkciu zbraní dva- až trikrát. Nie kvôli Ukrajine. Kvôli sebe. Nie preto, aby bojovali, ale aby Rusi vedeli, že toto všetko sa v Európe nachádza a že sa Európa bude vedieť brániť. Takýmito činmi buchnete Putinovi po rukách,“ vysvetlil prezident.

Trump podľa neho môže prinútiť Putina, aby sa zapojil do diplomacie. „Musíme súhlasiť s Trumpom, že pre Ukrajinu existujú konkrétne bezpečnostné záruky a on musí prinútiť Putina, aby sa zapojil do diplomacie, aby túto vojnu ukončil. Trump je schopný ponúknuť Ukrajine skutočné bezpečnostné záruky,“ povedal Zelenskyj.