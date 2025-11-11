Zdeno Chára vstúpil medzi najväčšie svetové legendy: Slovenského obrancu uviedli do Hokejovej siene slávy

Bývalého slovenského hokejistu Zdena Cháru slávnostne uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte. Trojdňový program vyvrcholil v pondelok večer, keď noví členovia hovorili ďakovnú reč. Cháru uviedol jeden z najlepších obrancov histórie NHL Švéd Nicklas Lidström.
Spoločne s Chárom sa novými členmi prestížnej spoločnosti stali aj Joe Thornton, Alexander Mogilnij, Duncan Keith, Brianna Deckerová, Jennifer Botterillová a v kategórii Stavitelia Jack Parker a Daniele Sauvageau.
Do siene slávy ho uviedol jeho vzor
Lidström bol v roku 2008 prvý európsky kapitán, ktorý doviedol tím k víťazstvu Stanleyho pohára. Druhým sa o tri roky stal práve Chára. Obaja patrili k špičke medzi obrancami, hoci ich štýly boli rozdielne. Chára spomenul vo svojej ďakovnej reči viacerých velikánov z hokeja, ale aj iných športov.
„Mal som veľké šťastie, že som mohol sledovať Michaela Jordana v 90-tych rokoch a Lancea Armstronga v roku 2000. To bolo veľmi inšpirujúce. Ale pokiaľ ide o hokejistu, ktorý ma skutočne inšpiroval, aj keď som vedel, že som úplne iný hráč, bol to Nick Lidström. Vždy som sa snažil implementovať niektoré z jeho schopností do svojej hry. Takže ďakujem, že si tu,“ skonštatoval Chára.
Vyzdvihol aj svojich spoluhráčov z Boston Bruins, s ktorými v roku 2011 vyhral Stanley Cup. „Počas tej sezóny sme mali skvelú partiu hráčov, ktorí sa nechceli navzájom sklamať. Obetovali sme svoje telá. Každý poznal svoju úlohu, postavili sme sa jeden za druhého a odmietali sme sklamať spoluhráča,“ poznamenal Chára.
Iba tretí Slovák narodený na Slovensku
Chára sa stal len tretím hokejistom v HHOF, ktorý sa narodil a vyrastal na Slovensku. Pred ním sa do Hokejovej siene slávy Toronte dostali aj útočníci Peter Šťastný a Marián Hossa. Spomedzi slovenských rodákov sú jej členmi aj Stan Mikita a novinár George Gross.
„Je to až neuveriteľné. Sme malá krajina, ktorá má v porovnaní s inými hokejovými krajinami málo obyvateľov,“ pokračoval Chára, ktorý sa na diaľku špeciálne poďakoval slovenským fanúšikom za podporu v medzinárodných zápasoch.
14 sezón v Bostone
Chára ukončil svoju hráčsku kariéru v roku 2022 a do HHOF ho prijali v najskoršom možnom termíne. Medzičasom sa už stal aj členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a aj členom Siene slávy slovenského hokeja.
Klub Boston Bruins, v ktorom strávil 14 sezón slávnostne vyvesí jeho dres s číslom 33 pod strop TD Garden. Stane sa 13. hráčom, ktorého klub poctí týmto spôsobom. Ceremoniál sa uskutoční 15. januára.
