Zdena Studenková úprimne: Prečo už nehľadá lásku a čo ju s Braňom drží pokope 31 rokov

Herečka, pre ktorú čas nehrá rolu a ktorá dokazuje, že láska nepozná vekové hranice. Zdena Studenková už viac než tri desaťročia žiari nielen na javisku, ale aj po boku svojho životného partnera.

Pre magazín Eva prehovorila Zdena Studenková otvorene o svojich vzťahoch, láske aj bolestivých skúsenostiach, ktoré ju formovali. Úprimne sa rozrozprávala o dvoch neúspešných manželstvách, ale aj o tom, ako ju vzťah s dlhoročným partnerom Braňom Kostkom doslova postavil na nohy.

Začiatky, ktoré boleli

Zdena hovorí o láske najmä cez to, čo sama v živote zažila. Nehrá sa na nič, rozpráva otvorene a úplne na rovinu. „Zažila som príšerné prvé manželstvo, ktoré mi otvorilo oči a prišla som na to, že v živote nechcem žiť s alkoholikom a v živote netreba naprávať ľudí, ktorí sú nenapraviteľní,“ spomína.

Nasledovalo druhé manželstvo, tentoraz s intelektuálne spriazneným mužom – režisérom. Napriek profesionálnemu rastu, ktorý jej tento vzťah priniesol, prišla chvíľa poznania, že nestačí len obdiv k niekoho talentu. „Potom som prežila druhé manželstvo s režisérom, ktorý bol vzdelaný, rozhľadený, dostala som pri ňom veľké príležitosti, naučil ma veľa v rámci práce vo filme, no potom som prišla na to, že už s ním nemôžem viac byť, lebo by som pri ňom zostarla.“

Láska bez plánovania