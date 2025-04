Zažijeme prvý letný deň: Bude 25 stupňov, no úsmev nám môže pokaziť jeden jav. Takto bude počas Veľkej noci

Pred nami je síce len štvordňový pracovný týždeň, no hneď jeho začiatok prinesie zaujímavú zmes počasia. Pondelok bude síce teplotne príjemný, no obloha sa zatiahne a v mnohých oblastiach treba rátať aj s dažďom.

Podľa portálu iMeteo bude počasie na Slovensku ovplyvňovať rozsiahla tlaková níž, ktorá sa nachádza nad západnou Európou a Atlantikom. Po jej prednej strane k nám začne prúdiť teplý, no zároveň vlhký vzduch od juhozápadu, čo výrazne ovplyvní pondelňajší charakter počasia.

Premenlivá obloha, miestami prehánky

Vďaka tomuto prúdeniu bude väčšina územia pod závojom hustejšej oblačnosti, pričom obloha sa ukáže prevažne ako oblačná až zamračená. Na západe Slovenska sa však môžu na chvíľu objaviť aj slnečné lúče – najmä v oblastiach s prechodným zmenšením oblačnosti.

Zrážky budú rozložené nerovnomerne – väčšia šanca na dážď či prehánky sa týka stredného a východného Slovenska. Západné časti krajiny by mohli zostať počas pondelka prevažne suché. V noci by mohlo napršať do 5 mm, ojedinele až okolo 10 mm, pričom podobné hodnoty sa očakávajú aj počas dňa.

Teplo ako na jar, no s vetrom

Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +14 °C do +19 °C, na západnom Slovensku môže ortuť teplomera vystúpiť až na +21 °C. Na horách vo výške 1500 m n. m. sa očakáva približne +7 °C. Vietor bude fúkať prevažne od juhu, s rýchlosťou 3 až 9 m/s. Miestami, najmä v nárazoch, môže dosiahnuť až 13 m/s, čo predstavuje približne 45 km/h. V Banskobystrickom kraji bude vietor skôr nevýrazný.

Pondelok tak prinesie typické aprílové počasie – teplotne príjemné, no s častými výkyvmi. Kým západ môže ostať suchý a teplý, východ a stred Slovenska by mali rátať s dažďom a silnejším vetrom. Dáždniky sa teda rozhodne oplatí mať poruke.

Takto bude po zvyšok týždňa

Počasie na Slovensku zostane v nasledujúcich dňoch ako na hojdačke. Prílev teplého a vlhkého vzduchu od juhu prinesie vysoké teploty, no súčasne aj oblačnosť, dážď a miestami aj výdatné zrážky. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, situáciu u nás ovplyvňuje rozsiahla tlaková níž nad západnou, strednou a severnou Európou, ktorá v kombinácii s tlakovou výšou nad východom kontinentu umožňuje prúdenie teplého vzduchu do strednej Európy.

Utorok až štvrtok

V utorok 15. apríla bude na mnohých miestach Slovenska panovať oblačné až zamračené počasie. V priebehu dňa sa očakávajú prehánky alebo dážď, pričom v južných pohoriach môže miestami spadnúť aj väčšie množstvo zrážok. Nočné teploty klesnú na 7 až 12 °C, na západe môže byť aj teplejšie. Cez deň sa maximá budú pohybovať od 11 do 16 °C, na západe a v častiach Žilinského kraja až do 18 °C. K tomu sa pridá južný až juhovýchodný vietor s nárazmi do 16 m/s (60 km/h), na horách aj búrlivý vietor.

V stredu sa počasie zlepší. Ráno síce môže byť ešte viac oblakov, no počas dňa sa obloha vyčistí a ustúpia aj zrážky. Denné teploty vyskočia na 20 až 25 °C, čo bude v silnom kontraste s chladnejším začiatkom týždňa. Vietor zostane mierny, no najmä na severe a západe môže miestami zosilnieť. Štvrtok prinesie spočiatku jasnú až malú oblačnosť, neskôr sa môžu objaviť prehánky, no aj tak pôjde o veľmi teplý deň. Ranné minimá budú medzi 7 až 14 °C, denné maximá opäť atakujú hranicu 25 °C.

Predĺžený víkend

Záver týždňa prinesie viac premenlivosti. Počasie bude najskôr oblačné s výskytom zrážok a prehánok, neskôr sa čiastočne vyjasní, no občasný dážď či búrky sa môžu objaviť aj tak. Teploty však zostanú relatívne vysoké. V noci bude spočiatku 14 až 9 °C, ku koncu víkendu sa ochladí na 10 až 4 °C. Denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 15 až 21 °C, čo je stále nad normál pre toto ročné obdobie.