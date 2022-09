Zavolala políciu, neverili jej. Po 30 rokoch prehovorila žena, ktorá sa pokúsila zachrániť Dahmerovu najmladšiu obeť

Zoznam obetí Jeffreyho Dahmera láme srdce a je neuveriteľné, že sa mu pred spravodlivosťou darilo unikať tak dlho. Po 30 rokoch prehovorila žena, ktorá sa pokúsila zachrániť jeho najmladšiu, len 14-ročnú obeť. Myslí si, že polícia zlyhala na plnej čiare.

Ako informuje portál LAD Bible, Nicole Childress bola so sesternicou Sandrou Smith u tety Glendy Cleveland, keď sa stretla tvárou v tvár s jedným z najhorších sériových vrahov v dejinách. Glenda žila v jednej z budov neďaleko Dahmerovho bytu. 27. mája v roku 1991 mala Nicole 17 rokov. Práve bola vonku so Sandrou, keď si všimli, ako sa jedna z Dahmerových obetí pokúša ujsť.

Ženy sedeli v aute, keď zbadali len 14-ročného Koneraka Sinthasomphonea, ako sa krvavý a nadrogovaný pokúša ujsť z vrahovho bytu. „Mala som len 17, dívala som sa von oknom. Zbadala som nahého človeka. Bol to mladý chlapec. Tackal sa. Neustále padal, chvíľu ostal na zemi a potom zase vstal,“ popisuje Nicole.

Nicole vybehla z auta a náhlila sa chlapcovi na pomoc. Keď sa jej chytil, cítila, ako sa trasie. Okamžite zavolala políciu a ohlásila, že chlapca niekto zbil a súrne potrebuje pomoc. V tom sa pri nich objavil mladý, dobre vyzerajúci muž. Netušila, že to bol vrah a kanibal Jeffrey Dahmer. Schmatol chlapca za ruku a ťahal ho späť do bytu. Bolo vidno, že Konerak sa chce od neho dostať preč, no bol príliš slabý.



Keď Dahmer chlapca vytiahol na nohy, Nicole si všimla, že dieťa má krvavý konečník a rozhodla sa muža konfrontovať. Na Dahmera skríkla, aby chlapca pustil, dokonca na vraha fyzicky zaútočila. Kričala, že nedovolí, aby ho vzal so sebou.

