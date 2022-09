Telá rezal na kusy, ukájal sa na nich. Seriál podľa skutočnosti o Dahmerovi šokoval, ženy v ňom vidia sex idola

Jeffrey Dahmer sa radí medzi tých najznámejších sériových vrahov. Po dolapení sa priznal nielen k vraždám, ale aj k nekrofílii a kanibalizmu. Jeho zvrátený príbeh dokumentuje Netflix v 10-dielnej sérii Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera. Po jeho pozretí niektorí diváci reagovali inak, ako by ste možno čakali. Dahmera považujú za sexy chlapa a priznávajú, že by ho nechali, aby si s nimi robil, čo by len chcel.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ženy si myslia, že Jeffrey Dahmer je sexy

Reakcie na seriál Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) na seba nenechali dlho čakať. Ako ale píše portál LAD Bible, niektoré sú naozaj prekvapivé. Narušeného vraha Jeffreyho Dahmera v 10-dielnej sérii stvárnil talentovaný herec Evan Peters. Dahmer medzi rokmi 1987 až 1991 vraždil najmä mladých homosexuálnych chlapcov. Keď napokon skončil v rukách polície, priznal sa aj ku kanibalizmu a nekrofílii.



To však ľudí neodradilo od toho, aby si na kanibala vytvorili bizarný romantický náhľad. Na Twitteri sa začali objavovať komentáre o tom, aký je Dahmer sexy a neodolateľný. Niektoré ženy doslova priznali, že ich Dahmer vzrušuje. Samozrejme, okamžite sa ozvali takí, ktorí sa pýtali, či si ženy skutočne neuvedomujú, že to monštrum vraždilo a jedlo ľudí.

Akosi zabúdajú na to, že vraždil a jedol ľudí

Niektoré fanúšičky však zašli ešte ďalej a komentovali, že ak by Dahmer vyzeral ako herec Evan Peters, pokojne by si s ich telom mohol robiť čo by len chcel. Niektorí ľudia poukazujú na to, aké nebezpečné je vytvárať takéto seriály o sériových vrahoch. Ľudia si neuvedomujú, aké zvrátené je romantizovať si sériových vrahov a marginalizovať ich obete.

#DahmerNetflix is out, let’s not romanticize Jeffrey Dahmer just because he is played by Evan Peters.

Remember the victims.

A tread about each victim and who they were. pic.twitter.com/3NAZpG40Dq — hot girl jo (@sicssorluv) September 21, 2022

Ďalší poukazujú na to, že je nevhodné do úloh sériových vrahov obsadzovať príťažlivých hercov. Neslávne známeho sériového vraha Teda Bundyho napríklad stvárnil Zac Efron. Niektorí diváci poukazujú na to, že presne takto vrahovia vlákali obete do pasce, svojím šarmom. Myslia si, že komentáre o tom, aký je Dahmer sexy, by si veľmi rýchlo rozmysleli, keby vrah ublížil niekomu z ich rodiny.

Jedna z používateliek Twitteru uverejnila aj zoznam jeho obetí, aby poukázala na to, aký bol Dahmer zvrátený a ľudia by ho vôbec nemali považovať za príťažlivého len preto, lebo ho stvárnil Evan Peters.